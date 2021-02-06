Источник материала: БT

Эпидемиологическая ситуация в стране улучшилась, но власти не спешат ослаблять карантин

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Литва протестует против карантина В Литве на протест вышли представители малого и среднего бизнеса. Накануне в разных городах страны состоялись акции с требованиями разрешить предпринимателям...

В Литве на протест вышли представители малого и среднего бизнеса. Накануне в разных городах страны состоялись акции с требованиями разрешить предпринимателям возобновить прерванную из-за карантина работу. У здания правительства в Вильнюсе и у здания ратуши в Клайпеде протестующие организовали символические похороны малых предприятий. Они зажгли свечи и установили траурные венки. Протестующие заявляют, что не согласны с решением группы медицинских экспертов о продолжении строгого карантина, а также жалуются на отсутствие помощи малому бизнесу.В среду правительство отложило принятие решения о разрешении на работу салонов красоты и небольших непродовольственных магазинов. Премьер Ингрида Шимоните заявила, что правительство уже в понедельник составит план смягчения карантина для бизнеса. Предприниматели готовы отстаивать свое право на работу в суде.