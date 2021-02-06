Канцлер Австрии призвал не увязывать строительство «Северного потока-2» с ситуацией с Навальным

Источник материала: Tut.by

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц поддержал позицию Берлина в дискуссии о дальнейшем строительстве газопровода «Северный поток -2» и возможных санкциях в отношении РФ в связи с уголовным преследованием оппозиционера Алексея Навального. «Я приветствую, что правительство ФРГ продолжает придерживаться позиции о завершении проекта Nord Stream 2», — заявил Курц в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 6 февраля.



Фото: Reuters

Австрийский канцлер при этом подчеркнул, что строительство второго газопровода по дну Балтийского моря является «европейским проектом», в котором заинтересованы все страны ЕС. «Я не считаю целесообразным увязывать необходимую реакцию на действия против оппозиционера Навального со строительством „Северного потока — 2“. Тот, кто считает, что новый газопровод отвечает интересам только России, ошибается», — подчеркнул он.

По словам Курца, ЕС должен изучить, не ослабит ли он сам себя, если откажется от строительства газопровода, который в целом является «очень позитивным проектом». Вместе с тем необходимо следить за тем, чтобы соблюдены были и интересы Украины, добавил он. Одновременно Курц призвал власти РФ освободить Алексея Навального и назвал «неприемлемым» вынесенный ему приговор. Однако, несмотря на все разногласия, ЕС важно продолжить диалог с Россией, добавил он.

Меркель — за разделение дебатов о газопроводе и санкциях

Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не хотела бы объединять дискуссии о дальнейших санкциях против РФ в и о дальнейшей судьбе строящегося газопровода «Северный поток — 2». Во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном она допустила возможность расширения персональных санкций против российского руководства за арест Навального и указала, что «это не распространяется на позицию в отношении «Северного потока — 2».

В свою очередь Макрон высказался за тесное согласование позиций Москвы и Берлина по строительству «Северного потока — 2». «Я считаю, что по этому проекту, который почти завершен, ничего не может объявляться без тесной координации действий Германии и Франции», — указал он. По словам Макрона, по-прежнему важно придерживаться суверенной европейской энергетической стратегии.

Франция призвала ФРГ отказаться от «Северного потока — 2»

Ранее Франция призвала Германию отказаться от проекта «Северный поток — 2» на фоне ареста Алексея Навального. «Мы всегда говорили, что испытываем большие сомнения по поводу этого проекта в данном контексте», — заявил 1 февраля госсекретарь по делам Европы Клеман Бон в интервью радиостанции France Inter. На уточняющий вопрос о том, выступает ли Франция за свертывание проекта «Северный поток — 2», Бон ответил: «Мы, действительно, уже говорили это».

Прекращения строительства нового газопровода из-за ареста и приговора Навальному также потребовал Европарламент. США и ряд других стран Европы, в том числе Польша, уже давно резко критикуют германо-российский проект, предупреждая о риске дальнейшего усиления зависимости Германии от российского газа и негативных последствиях для восточноевропейских государств.