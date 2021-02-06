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Предел терпения: Украину охватили протесты
06.02.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПротив огромных цен на коммунальные услуги которую неделю бастуют обычные украинцы. Выходят на акции даже в маленьких городах.
Сегодня в Полтавской области протестующие перекрыли движение по трассе Киев - Харьков. Демонстранты ходили по кругу на пешеходном переходе, из-за чего образовался длинный затор.
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Против огромных цен на коммунальные услуги которую неделю бастуют обычные украинцы. Выходят на акции даже в маленьких городах. Сегодня в Полтавской области...
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