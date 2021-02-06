Берлин выделит 21 млн евро белорусскому гражданскому обществу

Германия выделит 21 млн евро на поддержку оппозиции в Беларуси. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас на онлайн-конференции «Солидарность с Беларусью» 6 февраля.

«Будьте уверены: Германия и ЕС на вашей стороне. Мы ввели санкции против Лукашенко и его режима. И мы разработали план действий "Гражданское общество Беларуси" на сумму до 21 миллиона евро», - заявил министр, обращаясь к сторонникам белорусской оппозиции.

По словам Мааса, немецкие власти будут поддерживать независимые СМИ. Будет оказана психологическая помощь жертвам пыток, а преследуемые белорусы смогут получить убежище в Германии.

«Мы создадим механизм для сбора доказательств против тех, кто нарушает права человека. Придет день, когда они будут привлечены к ответственности. Придет день, когда народ Беларуси сможет жить в условиях демократии, свободы и верховенства закона», - сказал министр.

Ранее в субботу канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем видеообращении выразила солидарность с демонстрантами в Беларуси и призвала политическое руководство в Минске незамедлительно прекратить репрессии и освободить политзаключенных.

«Это не решит конфликта между законностью и притеснениями в Беларуси. Извне это вообще невозможно. Однако это показывает отважным людям там, что мы поддерживаем и слышим их голос», - сказала Меркель в своем видеообращении.

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