ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Берлин выделит 21 млн евро белорусскому гражданскому обществу

07.02.2021 07:01 — Новости Мира | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Германия выделит 21 млн евро на поддержку оппозиции в Беларуси. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас на онлайн-конференции «Солидарность с Беларусью» 6 февраля.

«Будьте уверены: Германия и ЕС на вашей стороне. Мы ввели санкции против Лукашенко и его режима. И мы разработали план действий "Гражданское общество Беларуси" на сумму до 21 миллиона евро», - заявил министр, обращаясь к сторонникам белорусской оппозиции.

По словам Мааса, немецкие власти будут поддерживать независимые СМИ. Будет оказана психологическая помощь жертвам пыток, а преследуемые белорусы смогут получить убежище в Германии.

«Мы создадим механизм для сбора доказательств против тех, кто нарушает права человека. Придет день, когда они будут привлечены к ответственности. Придет день, когда народ Беларуси сможет жить в условиях демократии, свободы и верховенства закона», - сказал министр.

Ранее в субботу канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем видеообращении выразила солидарность с демонстрантами в Беларуси и призвала политическое руководство в Минске незамедлительно прекратить репрессии и освободить политзаключенных.

«Это не решит конфликта между законностью и притеснениями в Беларуси. Извне это вообще невозможно. Однако это показывает отважным людям там, что мы поддерживаем и слышим их голос», - сказала Меркель в своем видеообращении.

Фото dw.com

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Германия выделит 21 млн евро на поддержку оппозиции в Беларуси. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас на онлайн-конференции «Солидарность с Беларусью» 6 февраля.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Канцлер Австрии призвал не увязывать строительство «Северного потока-2» с ситуацией с Навальным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

06.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by