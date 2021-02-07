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Сторонники независимости Каталонии протестуют накануне парламентских выборов

07.02.2021 12:37 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Протесты в Каталонии снова набирают силу. Накануне парламентских выборов активисты, выступающие за сепарацию автономии от Испании, забросали камнями автомобили политиков, выступающих за единство монархии. В машины также летели яйца, пивные банки и пакеты муки. А один из демонстрантов умудрился забраться на крышу авто и, как говорится, прокатиться с ветерком.

Беспорядки в Мадриде

Неспокойно и в испанской столице. В Мадриде протестные акции переросли в беспорядки. Манифестанты выступали против тюремного заключения рэпера Пабло Хазеля. Известного борца за независимость Каталонии суд приговорил к двум годам тюрьмы за "оскорбление испанской короны и прославлении терроризма". Во время демонстраций протестующие пытались забаррикадировать улицы. Полиция пресекла незаконные действия.

 
 
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Протесты в Каталонии снова набирают силу. Накануне парламентских выборов активисты, выступающие за сепарацию автономии от Испании, забросали камнями автомобили...
 
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