Сторонники независимости Каталонии протестуют накануне парламентских выборов

Источник материала: БT

Протесты в Каталонии снова набирают силу. Накануне парламентских выборов активисты, выступающие за сепарацию автономии от Испании, забросали камнями автомобили политиков, выступающих за единство монархии. В машины также летели яйца, пивные банки и пакеты муки. А один из демонстрантов умудрился забраться на крышу авто и, как говорится, прокатиться с ветерком.



Беспорядки в Мадриде

Неспокойно и в испанской столице. В Мадриде протестные акции переросли в беспорядки. Манифестанты выступали против тюремного заключения рэпера Пабло Хазеля. Известного борца за независимость Каталонии суд приговорил к двум годам тюрьмы за "оскорбление испанской короны и прославлении терроризма". Во время демонстраций протестующие пытались забаррикадировать улицы. Полиция пресекла незаконные действия.



