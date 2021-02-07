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Нашелся покупатель на украинский Idea Bank

07.02.2021 16:07 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Генеральный менеджер Альфа-Банка Рафал Ющак договорился с владельцем Idea Bank Лешеком Чарнецким о продаже. Нашелся покупатель на украинский Idea Bank. 

Об этом пишет Delo.ua. По данным собеседников, стороны планируют закрыть сделку до конца лета 2021 года.

Вместе с тем в пресс-службе Альфа-Банка информацию о сделке не комментируют.

Как отмечается, 6 февраля владелец Idea Bank объявил на Варшавской фондовой бирже, что правление Getin Holding SA, которому принадлежит 100% акций украинского банка, подписали 5 февраля с неназванным "лицом, работающим на украинском рынке", соглашение по двум компаниям — Идея Банка и ООО "Нью Финанс Сервис".

"В соответствии с соглашением участник тендера приступит к комплексной проверке компаний, и после ее положительного результата стороны перейдут к согласованию условий потенциальной сделки", — говорится в сообщении.

При этом Getin Holding SA согласился предоставить участнику торгов "на период до 30 апреля 2021 года эксклюзивные права на переговоры о возможной продаже компаний".

Напомним, что на белорусский Idea Bank претендовал МТБанк. Но в настоящее время сделка приостановлена в связи с введением санкций против бывшего владельца МТБанк Алексея Олексина.

 
 
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Генеральный менеджер Альфа-Банка Рафал Ющак договорился с владельцем Idea Bank Лешеком Чарнецким о продаже. Нашелся покупатель на украинский Idea Bank.
 
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