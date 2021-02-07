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Топ политических лидеров в Украине

07.02.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Перенесемся в Украину, которая все глубже погружается в политический кризис. И комику Зеленскому уже не смешно:его рейтинг стремительно рушится. Зарубежные политики украинцам куда ближе, чем своя вышиванка.

Вот уже который год самым популярным иностранным политиком у соседей остается Александр Лукашенко

36 % заявили, что доверяют ему. И этот показатель даже лучше, чем у Джо Байдена (26,7 %) и у Эммануэля Макрона  (26,2 %). Владимиру Путину же верят около 15 % жителей жовто-блакитной.

Тревожная статистика для Зеленского

Топ политических лидеров в Украине

Ведь ему доверяют меньше, чем лидеру Беларуси - 35,6 %. Популярнее, чем Зе, даже мэр Киева Виталий Кличко. В общем ситуация в украинской столице и правда интересная. Вот что думают на этот счет эксперты.

Позиция официального Киева - любовь к США - все же отличается от мнения обычных людей

Кстати, если бы сегодня в Украине состоялись выборы, то Зеленскому на телеканалах пришлось бы наблюдать за цифрой в 21 %. Еще год назад это было 73 процентных пункта. Сокрушительное падение рейтинга. 

Плюсов хозяину Банковой явно не добавит блокировка сразу трех крупных телеканалов - ZIK, NewsOne и "112 Украина"


Решение взорвало украинскую общественность - это цензура и давление на свободу слова. Однако служба безопасности Украины, как и Зеленский, сообщила, что предотвратили распространение российской пропаганды. Мол, финасировали каналы Тараса Козака из Москвы, и даже есть весомые доказательства. Их общественности, правда, до сих пор не предъявили. Зато Зеленский в свойственной ему актерской манере записал видеообращение.

 
 
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Перенесемся в Украину, которая все глубже погружается в политический кризис. И комику Зеленскому уже не смешно:его рейтинг стремительно рушится. Зарубежные...
 
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