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Какое телевидение в Украине больше не говорит и не показывает

07.02.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Владимир Зеленский заявил, что не даст России приватизировать русский язык. Именно поэтому при гаранте стали активно закрывать русскоязычные школы и ввели новый языковой закон 16 января. Каналы тоже, кстати, частично вещали не на мове. Теперь их можно найти только в интернете, и то официалы обещали и там совершить теперь уже цифровое убийство. Кстати, американское посольство в Киеве такую свободу слова, разумеется, поддержало. То есть взять и закрыть оппозиционное СМИ без суда - это абсолютно нормально. Впрочем, после выборов в самих Штатах, кажется, уже нечему удивляться. В том, какое телевидение в Украине больше не говорит и не показывает, разбирался Алексей Волков.

Какое телевидение в Украине больше не говорит и не показывает

Конечно, на отключенных телеканалах NewsOne, "112 Украина" и ZIK "Лебединое озеро" не крутили. Но, как и в 1991-м, видимо, эти три новостных "лебедя" плюс канал "Наш" в глазах гаранта виделись предвестником переворота. Владимир Зеленский  нажал на кнопку и получил результат – почти 9 миллионов зрителей остались без привычных программ.

"Обэрэжно! Росийська пропаганда” не говорит, но пишет в "Твиттере" Владимир  Зеленский только на английском, видимо, чтобы все украинцы поняли мотивы президента.

Владимир Зеленский, Президент Украины:"Украина за свободу слова. Но против пропаганды, финансируемой страной-агрессором, которая противится европейскому пути Украины".

Какое телевидение в Украине больше не говорит и не показывает

Однако политотключенные уверены: Зеленский обиделся на каналы за критику и последний соцопрос


А там у актера-президента 23 % поддержки. За год рейтинг рухнул в три раза. Впрочем, настрой у тех же сотрудников NewsOne боевой. Как и у Евгения Червоненко в авторской программе. Слова и музыка Игоря Талькова. И как не вспомнить сериал "Слуга народа" - благословение и проклятье Зеленского. Ведь политик идет ровно по тому же сценарию: первый сезон – год каденции – народная любовь. Второй - угроза импичмента и народное разочарование. 
Вопрос философский, но ведь именно закон об импичменте  один из первых для Зе на посту. А теперь в Раде вот так. «Оппозиционная платформа  - За жизнь" - вторая сила парламента. 
Раша, гудбай,  или остаточно прощевай. В третий раз Украина говорит Москве "бувай". До этого были Сердючка и Порошенко. Но "чемодан - вокзал - Россия" теперь звучит в Сети. Там на журналистов трех телеканалов составляют черные списки с личными данными.
А это уже штурм четвертого канала. Побратимы и патриоты пытались взять нахрапом "Наш". А вот медианалитика от лидера С-14 - радикалов  Евгения Карася.

Какое телевидение в Украине больше не говорит и не показывает

Полиция красно-черную бурю разогнала, что не помешало одному из задержанных уже в отделении… угрожать выброситься из окна. Если не закроют телеканал "Наш". Стоял до ночи. Побратимы его поддержали, как могли. По итогу мужчина сдался. И получается, что живет страна, как и при Порошенко, тем самым "армовиром": армия, мова, вира. Теперь еще и жесткая цензура добавилась. Сайты каналов тоже отключены, даже на территории Беларуси на них не зайти. А люди горько шутят: при кондитере жилось несладко, при клоуне  несмешно. Зато США довольны.

Посольство США в Украине


Какое телевидение в Украине больше не говорит и не показывает


Твиттер: "Мы все должны работать вместе, чтобы не давать применять дезинформацию как оружие в информационной войне против суверенных государств".

Фонд "Возрождение" Джорджа Сороса объявил гранты для "блогеров-патриотив"

Возможно, именно поэтому фонд "Возрождение" Джорджа Сороса объявил гранты для "блогеров-патриотив": 120 000 гривен или 4 тысячи долларов - гидно и свободно. В Киеве  жить  или все-таки пить, Володимир Олександрович? Еще одна Зеленского пята – тарифы. Заехав на Банковую,  в администрацию,  Зе обещал снизить цифры в жировках. Получились украинские горки: они выросли еще больше, потом откатились, но по-прежнему за обычную двушку можно и 5000 гривен заплатить - 180 долларов.

Какое телевидение в Украине больше не говорит и не показывает

СМИ и юристы как один говорят, что это все правовой беспредел,  так и бизнес можно забирать. А что владелец каналов? Тарас Козак попал под санкции - такого история еще не знала. 

Логика простая: сажать не за что, отбирать  нечего, санкции подойдут

За Зеленского - хороший повод для журналиста Дмитрия Гордона. Все это шоу, в Украине имя настоящего владельца каналов – секрет Полишинеля. Виктор Медведчук – олигарх и кум Путина. Это не кличка, глава Кремля - крестный отец дочки лидера оппозиционной партии. Медведчук и есть основная мишень – уж слишком популярность платформы "За жизнь" растет. Так что, Зе енд? Как бы не так! Умение у политиков Украины переобуваться в прыжке, даже не завязывая шнурков,  отточено до предела. Вот любимец бабушек и радикалов Олег Ляшко. Ходил на ZIK постоянно, был там за два часа до отлучения от эфира. А потом записал видео – в тот же вечер  с рьяной поддержкой решения Зеленского. Тут бы обвинить политика, но Ляшко  не политик, а призвание. 

Какое телевидение в Украине больше не говорит и не показывает

И получается, что вся вот эта девальвация достоинства проходит под двойными стандартами и внешним управлением

Ведь те же  Пятый канал и "Прямой" (принадлежат Порошенко) в открытую говорили, что Зеленский наркоман и добьет страну. И работают. Потому что Петр Алексеевич друг Байдена. Хочет дружить с новой администрацией и Зеленский. Тем более что на старую чуточку обижен.
2 февраля не только день блэкаута каналов, страна вспоминала еще одно событие. Шесть лет назад погиб легенда рок-музыки Кузьма Скрябин. Иллюзий он не питал никогда и, кажется, еще в 2011-м расшифровал национальную политическую идею Украины  любой каденции любого президента и народного отношения к ним. 

 
 
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Владимир Зеленский заявил, что не даст России приватизировать русский язык. Именно поэтому при гаранте стали активно закрывать русскоязычные школы и ввели новый...
 
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