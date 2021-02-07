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Владимир Зеленский заявил, что не даст России приватизировать русский язык. Именно поэтому при гаранте стали активно закрывать русскоязычные школы и ввели новый языковой закон 16 января. Каналы тоже, кстати, частично вещали не на мове. Теперь их можно найти только в интернете, и то официалы обещали и там совершить теперь уже цифровое убийство. Кстати, американское посольство в Киеве такую свободу слова, разумеется, поддержало. То есть взять и закрыть оппозиционное СМИ без суда - это абсолютно нормально. Впрочем, после выборов в самих Штатах, кажется, уже нечему удивляться. В том, какое телевидение в Украине больше не говорит и не показывает, разбирался Алексей Волков.











Владимир Зеленский, Президент Украины:"Украина за свободу слова. Но против пропаганды, финансируемой страной-агрессором, которая противится европейскому пути Украины".











Однако политотключенные уверены: Зеленский обиделся на каналы за критику и последний соцопрос

А это уже штурм четвертого канала. Побратимы и патриоты пытались взять нахрапом "Наш". А вот медианалитика от лидера С-14 - радикалов Евгения Карася.













Посольство США в Украине





Фонд "Возрождение" Джорджа Сороса объявил гранты для "блогеров-патриотив"

Возможно, именно поэтому фонд "Возрождение" Джорджа Сороса объявил гранты для "блогеров-патриотив": 120 000 гривен или 4 тысячи долларов - гидно и свободно. В Киеве жить или все-таки пить, Володимир Олександрович? Еще одна Зеленского пята – тарифы. Заехав на Банковую, в администрацию, Зе обещал снизить цифры в жировках. Получились украинские горки: они выросли еще больше, потом откатились, но по-прежнему за обычную двушку можно и 5000 гривен заплатить - 180 долларов.













Логика простая: сажать не за что, отбирать нечего, санкции подойдут





И получается, что вся вот эта девальвация достоинства проходит под двойными стандартами и внешним управлением

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Какое телевидение в Украине больше не говорит и не показывает Владимир Зеленский заявил, что не даст России приватизировать русский язык. Именно поэтому при гаранте стали активно закрывать русскоязычные школы и ввели новый...

Конечно, на отключенных телеканалах NewsOne, "112 Украина" и ZIK "Лебединое озеро" не крутили. Но, как и в 1991-м, видимо, эти три новостных "лебедя" плюс канал "Наш" в глазах гаранта виделись предвестником переворота. Владимир Зеленский нажал на кнопку и получил результат – почти 9 миллионов зрителей остались без привычных программ."Обэрэжно! Росийська пропаганда” не говорит, но пишет в "Твиттере" Владимир Зеленский только на английском, видимо, чтобы все украинцы поняли мотивы президента.А там у актера-президента 23 % поддержки. За год рейтинг рухнул в три раза. Впрочем, настрой у тех же сотрудников NewsOne боевой. Как и у Евгения Червоненко в авторской программе. Слова и музыка Игоря Талькова. И как не вспомнить сериал "Слуга народа" - благословение и проклятье Зеленского. Ведь политик идет ровно по тому же сценарию: первый сезон – год каденции – народная любовь. Второй - угроза импичмента и народное разочарование.Вопрос философский, но ведь именно закон об импичменте один из первых для Зе на посту. А теперь в Раде вот так. «Оппозиционная платформа - За жизнь" - вторая сила парламента.Раша, гудбай, или остаточно прощевай. В третий раз Украина говорит Москве "бувай". До этого были Сердючка и Порошенко. Но "чемодан - вокзал - Россия" теперь звучит в Сети. Там на журналистов трех телеканалов составляют черные списки с личными данными.Полиция красно-черную бурю разогнала, что не помешало одному из задержанных уже в отделении… угрожать выброситься из окна. Если не закроют телеканал "Наш". Стоял до ночи. Побратимы его поддержали, как могли. По итогу мужчина сдался. И получается, что живет страна, как и при Порошенко, тем самым "армовиром": армия, мова, вира. Теперь еще и жесткая цензура добавилась. Сайты каналов тоже отключены, даже на территории Беларуси на них не зайти. А люди горько шутят: при кондитере жилось несладко, при клоуне несмешно. Зато США довольны.СМИ и юристы как один говорят, что это все правовой беспредел, так и бизнес можно забирать. А что владелец каналов? Тарас Козак попал под санкции - такого история еще не знала.За Зеленского - хороший повод для журналиста Дмитрия Гордона. Все это шоу, в Украине имя настоящего владельца каналов – секрет Полишинеля. Виктор Медведчук – олигарх и кум Путина. Это не кличка, глава Кремля - крестный отец дочки лидера оппозиционной партии. Медведчук и есть основная мишень – уж слишком популярность платформы "За жизнь" растет. Так что, Зе енд? Как бы не так! Умение у политиков Украины переобуваться в прыжке, даже не завязывая шнурков, отточено до предела. Вот любимец бабушек и радикалов Олег Ляшко. Ходил на ZIK постоянно, был там за два часа до отлучения от эфира. А потом записал видео – в тот же вечер с рьяной поддержкой решения Зеленского. Тут бы обвинить политика, но Ляшко не политик, а призвание.Ведь те же Пятый канал и "Прямой" (принадлежат Порошенко) в открытую говорили, что Зеленский наркоман и добьет страну. И работают. Потому что Петр Алексеевич друг Байдена. Хочет дружить с новой администрацией и Зеленский. Тем более что на старую чуточку обижен.2 февраля не только день блэкаута каналов, страна вспоминала еще одно событие. Шесть лет назад погиб легенда рок-музыки Кузьма Скрябин. Иллюзий он не питал никогда и, кажется, еще в 2011-м расшифровал национальную политическую идею Украины любой каденции любого президента и народного отношения к ним.