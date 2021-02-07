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О двойных стандартах оппозиционных умов Мария Петрашко
07.02.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTИз Киева перенесемся в Москву. В России получилась судная неделя. Любитель искать дворцы на стройках в Геленджике и зазывать молодежь и школьников на несанкционированные митинги - оппозиционный блогер Алексей Навальный - предстал перед судом. Но не за свои псевдорасследования или подстрекательство несовершеннолетних. Все куда серьезнее. Блогера обвинили в мошенничестве. Так, Братья Алексей и Олег Навальные украли 26 млн рублей у косметической компании "Ив Роше Восток" и еще почти 4 млн рублей у "Многопрофильной процессинговой компании". Так условный срок Навального превратился в реальные 3,5 года колонии общего режима.
Но и это далеко не вся обратная и нелицеприятная сторона известного блогера. Все увидели еще один красноречивый пример – как относятся к иной точке зрения сторонники демократии, плюрализма и прочих либеральных свобод. Навальный не признал вину по еще одному обвинению: в клевете на ветерана.
Потерпевший (напомним, 94-летний участник войны) снялся в ролике в поддержку поправок к российской Конституции. А оппозиционный блогер назвал позицию ветерана позором страны. На заседании суда Навальный даже не извинился перед пожилым человеком. А сами слушания проходили очень эмоционально. Участники то и дело переходили на крик, и в итоге суд перенесли на 12 февраля.
О двойных стандартах оппозиционных умов рассуждала Мария Петрашко.
Всем привет! Я Мария Петрашко, Агентство теленовостей. Похоже, аквадискотеки не будет как минимум ближайшие года три. Во всяком случае, у главного организатора тик-ток-митингов - оппозиционного блогера Алексея Навального. Только причина не в невероятных расследования Алексея. Все куда интереснее.
Вопросами из застольной серии про уважение сопровождались оба заседания суда по делам НавальногоТо и дело возникал вопрос: неужели такую оппозицию заслуживает современная Россия? Мало того что блогер даже не извинился перед ветераном за то, что назвал его продажным холуем, позором страны и предателем, он еще и во время заседания проявлял себя во всей своей красе.
Обзывать ветерана - это, конечно, не дворцы на стройке в Геленджике искатьПоэтому Алексей обвинил во всем журналистов. Видимо, Маргарита Симоньян взломала твиттер-аккаунт блогера и опубликовала оскорбления.
Алексей Навальный: "Я хорошо понимаю, почему возникло это дело. Это изобрели пиарщики, журналисты RT, Маргариты Симоньян".
Но "великий и ужасный разоблачитель, кому на Руси жить хорошо" разоблачил сам себя, показав истинное лицо не только на заседании суда, но и в своих методах борьбы за "свободу".
Игорь Колесников, внук потерпевшего ветерана: "Мне непонятно, почему целый день нашей семье желали гореть в аду, обвиняли нас в том, что мы врем, в том, что я торгую своим дедом".
Но и это далеко не все элементы информационной борьбы за Алексея. Обратим внимание на внешние декорации
Москва, масса журналистов и… подозрительно большая концентрация авто с дипломатическими номерами. Их в какой-то момент кажется больше, чем самих сторонников Навального, пришедших к зданию суда. Неужели дипломаты пришли поддержать ветерана Великой Отечественной войны, потерпевшего в деле о клевете?
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ (по телефону): "Это политическая акция, которая является частью длительного процесса по подготовке информационного сопровождения, целого ряда мероприятий незаконного характера, провокационного характера и так далее. Я была шокирована этими кадрами".
Все это больше похоже на политические похороны блогера, который был так полезен западным политикам. Ведь это он выпрашивал санкции или становился их предлогом. Но все-таки зачем тогда этот дипломатический эскорт солидарности на втором заседании уже осужденного блогера? Может, морально поддержать Алексея, спросите вы. Так себе поддержка.
Куда больше похоже на демонстрацию всем сомневающимся: мол, "Запад вам, если что, поможет". Мы рядом.
Но на самого Навального, как и на его сторонников и противников, как и на демократию в России в целом западным политикам абсолютно все равно. Куда важнее яркая фотосессия на фоне заседания суда, оцепления из силовиков и задержаний. Тиражирование якобы жестокости и несправедливости путинского режима на информационных просторах. И за всей этой шумихой никто и не вспомнит о жестокости полиции в Нидерландах, о происходящем в Германии. Да и реальные вопросы самих россиян затеряются в информационном шуме сочувствия одному лишь блогеру. А разве это все в интересах народа?
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Из Киева перенесемся в Москву. В России получилась судная неделя. Любитель искать дворцы на стройках в Геленджике и зазывать молодежь и школьников на...
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