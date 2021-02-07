Сход ледника в Индии: 125 человек пропали без вести

Источник материала: Tut.by

Сошедший с Гималаев ледник разрушил плотину и вызвал наводнение в штате Уттаракханд на севере Индии.





Хотя деревни в затопленной долине были эвакуированы, местонахождение как минимум 125 человек неизвестно, предупредил главный министр штата Тривендра Сингх Рават.

Спасатели уже обнаружили тела семи погибших, и работы в зоне бедствия продолжаются, сказал чиновник.

К спасательным работам подключены сотни человек, включая подразделения полиции, армии и военные вертолеты.





«Все случилось очень быстро, не было времени сообщить куда-нибудь об этом, — рассказал агентству Рейтер Санджай Сингх Рана, живущий возле зоны потопа. — Я думал, что нас всех смоет».

Ледник сошел с горы Нандадеви, второй по высоте вершине Индии, входящей в горную системы Гималаев.

Спустившись по горным рекам, он ударил по плотинам двух строящихся гидроэлектростанций.

Судя по опубликованным кадрам, одна из плотин разрушена.

Большинство пропавших — занятые на этих стройках рабочие.

Кадры с места событий показывают разрушение плотины



Кадры с места событий показывают разрушение плотины. Фото: Reuters

Хотя как минимум 16 рабочих были эвакуированы спасателями, больше 50 человек, находившихся на стройплощадке ГЭС «Риши Ганга», могли погибнуть, сказал глава полиции штата Уттаракханд Ашок Кумар.

Власти успели эвакуировать деревни в зоне наводнения.

«Страна молится о том, чтобы все они были в безопасности», — написал премьер-министр Индии Нарендра Моди в «Твиттере» после разговора с министром штата.

Соседний штат Уттар Прадеш ввел режим повышенной готовности к наводнению в ряде районов.

Что вызвало сход ледника?

Катастрофа произошла в удаленном районе, поэтому сейчас ни у кого нет определенного ответа.

Эксперты предполагают, что одной из причин того, что большие куски льда отломились от массива, может быть потепление и вызванные им осадки.

И это могло вызвать сход лавин с камнями и грязью.

«Вероятность этого велика, потому что были очень сильные осадки», — говорит ДП Добхал, бывший старший гляциолог государственного Института геологии Гималаев им. Вадиа.

Эксперты также предполагают, что лавина могла сойти на ледниковое озеро, если таковое было на ее пути, и оно вышло из берегов.

Другая версия — лавина или оползень могли сходить в реку в течение какого-то времени, пока она не вышла из берегов.