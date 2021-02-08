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Власти Гаити: предотвращен переворот и покушение на президента

08.02.2021 07:09 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

23 человека, в том числе судья Верховного суда и высокопоставленный офицер полиции, арестованы в воскресенье по обвинению в подготовке государственного переворота и покушения на президента Республики Гаити Жовенеля Моиза, сообщает агентство Франс пресс со ссылкой на министра юстиции Рокфеллера Винсента.


«Я благодарю главу службы безопасности моего дворца. Целью этих людей было покушение на мою жизнь, — заявил президент Моиз. — Этот план был предотвращен».

На данный момент неизвестно, кто стоит за попыткой переворота в этой самой бедной стране Западного полушария, где 60% населения живут меньше, чем на 2 доллара в день.

Гаити находится в политическом кризисе — власть и оппозиция спорят о том, сколько действующий президент может оставаться у власти.


Моиз настаивает, что по конституции его полномочия истекают через год, 7 февраля 2022 года. Оппозиция считает, что они истекают годом раньше, в воскресенье 7 февраля 2021 года.

Оппоненты власти уже несколько лет проводят митинги в столице островного государства Порт-о-Пренс, протестуя против коррупции и разгула преступности.

В воскресенье полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов.


Власти уже заявляли о попытке переворота, когда в феврале прошлого года протестующие воздвигли баррикады в столице, а полицейские, требующие улучшения условий труда, напали на армейский штаб.

Госдепартамент США поддержал Моиза в этом споре.

В пятницу представитель Госдепа Нед Прайс также заявил, что официальный Вашингтон призывает к проведению честных и прозрачных парламентских выборов в стране.


Фото: Reuters

Моиз также планирует провести референдум о поправках в конституцию страны в апреле.

Ряд правозащитных организаций обратился к ООН с требованием не допустить проведения голосования и не поддерживать «антидемократические планы» Моиза.

 
 
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На данный момент неизвестно, кто стоит за попыткой переворота в этой самой бедной стране Западного полушария, где 60% населения живут меньше, чем на 2 доллара в день.
 
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