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Германия, Швеция и Польша ответили на высылку своих дипломатов из России
08.02.2021 19:09 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Германия, Швеция и Польша зеркально ответили на высылку своих дипломатов из России. Соответствующие заявления сделали представители внешнеполитических ведомств трех европейских стран. Напомним, Россия выслала трех дипломатов на прошлой неделе, заявив, что это связано с их участием в несанкционированных акциях в Москве и Санкт-Петербурге 23 января.
МИД Германии
Там отметили, что решение о высылке немецкого дипломата никоим образом не было оправдано. «Дипломат только выполнил свою задачу, предусмотренную Венской конвенцией о дипломатических отношениях, а именно: законным путем получил информацию о событиях на местах», — сказано в сообщении.
Польша также
«В ответ на необоснованную высылку МИД России польского дипломата МИД Польши принял сегодня решение в соответствии с принципом взаимности и по согласованию с Германией и Швецией о признании персоной нон грата сотрудника генерального консульства в Познани», — сказано в заявлении МИД Польши.
Глава МИД Швеции Анн Линде
«Мы сообщили российскому послу, что представителя российского посольства просят покинуть Швецию. Это четкий ответ на неприемлемое решение о высылке шведского дипломата, который только выполнял свои обязанности», — написала она.
5 февраля в МИД РФ были вызваны посол Швеции, временный поверенный в делах Польши и посланник посольства Германия. В ведомстве сообщили, что дипломатам был заявлен протест в связи с их участием в несанкционированных акциях 23 января (сотрудники генконсульств Швеции и Германии — в Санкт-Петербурге, посольства Польши — в Москве). Им сообщили, что «такие действия с их стороны являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу». Дипломатам было предписано в ближайшее время покинуть территорию России.
Решение было озвучено в день встречи главы МИД России Сергея Лаврова с Верховным представителем ЕC по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем.
Напомним, после ареста Навального в городах России 23 и 31 января прошли
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Германия, Швеция и Польша зеркально ответили на высылку своих дипломатов из России. Соответствующие заявления сделали представители внешнеполитических ведомств...
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