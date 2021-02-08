Германия, Швеция и Польша ответили на высылку своих дипломатов из России

Источник материала: Tut.by

Германия, Швеция и Польша зеркально ответили на высылку своих дипломатов из России. Соответствующие заявления сделали представители внешнеполитических ведомств трех европейских стран. Напомним, Россия выслала трех дипломатов на прошлой неделе, заявив, что это связано с их участием в несанкционированных акциях в Москве и Санкт-Петербурге 23 января.



Москва, 23 января 2021 года. Фото: Reuters

МИД Германии объявил персоной нон грата сотрудника посольства России в качестве ответной меры.

Там отметили, что решение о высылке немецкого дипломата никоим образом не было оправдано. «Дипломат только выполнил свою задачу, предусмотренную Венской конвенцией о дипломатических отношениях, а именно: законным путем получил информацию о событиях на местах», — сказано в сообщении.

Польша также объявила персоной нон грата одного из работающих в стране российских дипломатов.

«В ответ на необоснованную высылку МИД России польского дипломата МИД Польши принял сегодня решение в соответствии с принципом взаимности и по согласованию с Германией и Швецией о признании персоной нон грата сотрудника генерального консульства в Познани», — сказано в заявлении МИД Польши.

Глава МИД Швеции Анн Линде написала в Twitter об ответной мере властей страны на решение российской стороны.

«Мы сообщили российскому послу, что представителя российского посольства просят покинуть Швецию. Это четкий ответ на неприемлемое решение о высылке шведского дипломата, который только выполнял свои обязанности», — написала она.

5 февраля в МИД РФ были вызваны посол Швеции, временный поверенный в делах Польши и посланник посольства Германия. В ведомстве сообщили, что дипломатам был заявлен протест в связи с их участием в несанкционированных акциях 23 января (сотрудники генконсульств Швеции и Германии — в Санкт-Петербурге, посольства Польши — в Москве). Им сообщили, что «такие действия с их стороны являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу». Дипломатам было предписано в ближайшее время покинуть территорию России.

Решение было озвучено в день встречи главы МИД России Сергея Лаврова с Верховным представителем ЕC по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Напомним, после ареста Навального в городах России 23 и 31 января прошли акции протеста , которые, по данным правозащитников, стали рекордными по количеству задержаний. 2 февраля суд решил заменить Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. За этим последовали новые акции . На суде 2 февраля присутствовали дипломаты из посольств Чехии, Австрии, Литвы, Норвегии, Швеции, Нидерландов, США, Канады, Германии, Швейцарии, Великобритании, Латвии, Польши, а также представители Европейского союза. Представитель МИД России Мария Захарова назвала это «саморазоблачением неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России».