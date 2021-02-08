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Украинцев ожидает резкий рост цен на еду
08.02.2021 20:45 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВедущие эксперты предрекают украинцам рост цен на продукты питания. К этому неизбежно приведет повышение тарифов на газ и электроэнергию. "Больше всего пострадает отрасль птицеводства, а это не только куриное мясо, но и яйца, которые уже становятся золотыми", - сообщает агентство "Украинские национальные новости". За последний год рекордно выросли закупочные цены на зерно.
Кукуруза подорожала на 80 процентов, подсолнечник - почти вдвое. В итоге курятина подорожает процентов на 40Рост же цен на энергоносители стал неожиданным не только для населения Украины, но и для производителей. Летом прошлого года тариф на передачу электроэнергии для промышленности вырос почти на 30 процентов. Вместо того, чтобы заглядываться на Европу, украинским властям не мешало бы ответственнее относиться к будущему своего народа.
Дмитрий Василец, журналист (Украина): "У нас, как известно, курс по конституции в ЕС и НАТО. Мы уже 7 лет в ту сторону сломя голову бежим. Нам рассказывали, что там европейские ценности и стандарты. Но по факту, чем активнее мы бежим в сторону ЕС, тем у нас сильнее падает экономика, сокращается количество больниц, закрываются предприятия. Уничтожение нашей экономики квотами, когда ставят наших предпринимателей в неудобное положение. Может, мы не туда идем? Нам Запад, кроме уничтожения, ничего не дает!".
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Ведущие эксперты предрекают украинцам рост цен на продукты питания. К этому неизбежно приведет повышение тарифов на газ и электроэнергию. "Больше всего...
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