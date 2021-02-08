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Кукуруза подорожала на 80 процентов, подсолнечник - почти вдвое. В итоге курятина подорожает процентов на 40

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Украинцев ожидает резкий рост цен на еду Ведущие эксперты предрекают украинцам рост цен на продукты питания. К этому неизбежно приведет повышение тарифов на газ и электроэнергию. "Больше всего...

Ведущие эксперты предрекают украинцам рост цен на продукты питания. К этому неизбежно приведет повышение тарифов на газ и электроэнергию. "Больше всего пострадает отрасль птицеводства, а это не только куриное мясо, но и яйца, которые уже становятся золотыми", - сообщает агентство "Украинские национальные новости". За последний год рекордно выросли закупочные цены на зерно.Рост же цен на энергоносители стал неожиданным не только для населения Украины, но и для производителей. Летом прошлого года тариф на передачу электроэнергии для промышленности вырос почти на 30 процентов. Вместо того, чтобы заглядываться на Европу, украинским властям не мешало бы ответственнее относиться к будущему своего народа.