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Украинцев ожидает резкий рост цен на еду

08.02.2021 20:45 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Ведущие эксперты предрекают украинцам  рост цен на продукты питания. К этому неизбежно приведет повышение тарифов на газ и электроэнергию.  "Больше всего пострадает отрасль птицеводства, а это не только куриное мясо, но и яйца, которые уже становятся золотыми", - сообщает агентство "Украинские национальные новости".  За последний год рекордно выросли закупочные цены на зерно. 

Кукуруза  подорожала на 80 процентов, подсолнечник - почти вдвое. В итоге курятина подорожает процентов на 40

Рост же цен на энергоносители  стал неожиданным не только для населения Украины, но и для производителей. Летом прошлого года тариф на передачу электроэнергии для промышленности вырос почти на 30 процентов. Вместо того, чтобы заглядываться на Европу, украинским властям  не мешало бы ответственнее относиться к будущему своего народа. 

 Дмитрий Василец, журналист (Украина): "У нас, как известно, курс по конституции в ЕС и НАТО. Мы уже 7 лет в ту сторону сломя голову бежим. Нам рассказывали, что там европейские ценности и стандарты. Но по факту, чем активнее мы бежим в сторону ЕС, тем у нас сильнее падает экономика, сокращается количество больниц, закрываются предприятия. Уничтожение нашей экономики квотами, когда ставят наших предпринимателей в неудобное положение. Может, мы не туда идем? Нам Запад, кроме уничтожения, ничего не дает!".

 
 
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Ведущие эксперты предрекают украинцам  рост цен на продукты питания. К этому неизбежно приведет повышение тарифов на газ и электроэнергию.  "Больше всего...
 
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