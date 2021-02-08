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Электронный пропуск. Китайские авиапассажиры получат коды здоровья
08.02.2021 20:45 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПекинские международные аэропорты Шоуду и Дасин будут пускать путешественников в терминалы по кодам здоровья. Это персональные электронные пропуска на основании самочувствия пассажира. Войти в воздушную гавань можно будет, если код здоровья будет зеленым, температура в норме и защитная маска на месте.
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Пекинские международные аэропорты Шоуду и Дасин будут пускать путешественников в терминалы по кодам здоровья. Это персональные электронные пропуска на основании...
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