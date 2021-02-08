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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Электронный пропуск. Китайские авиапассажиры получат коды здоровья Пекинские международные аэропорты Шоуду и Дасин будут пускать путешественников в терминалы по кодам здоровья. Это персональные электронные пропуска на основании...

Пекинские международные аэропорты Шоуду и Дасин будут пускать путешественников в терминалы по кодам здоровья. Это персональные электронные пропуска на основании самочувствия пассажира. Войти в воздушную гавань можно будет, если код здоровья будет зеленым, температура в норме и защитная маска на месте.