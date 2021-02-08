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Народный гнев. Силовики оградили Зеленского от протестующих
09.02.2021 06:31 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTСотни силовиков окружили сегодня здание, в котором проходит конференция с участием Владимира Зеленского. У стен выставочного центра "Парковый" собрались не только защитники обиженных журналистов, но те, кто протестует против повышения тарифов.
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Сотни силовиков окружили сегодня здание, в котором проходит конференция с участием Владимира Зеленского. У стен выставочного центра "Парковый" собрались не...
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