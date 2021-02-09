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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пожар в историческом здании Огонь в США - в Питтсбурге горит 130-летнее здание. Историческая постройка вспыхнула несколько часов назад. Дым с места ЧП можно было увидеть из любой точки города. К...

Огонь в США - в Питтсбурге горит 130-летнее здание. Историческая постройка вспыхнула несколько часов назад. Дым с места ЧП можно было увидеть из любой точки города. К приезду пожарных огонь распространился на 4 этажа. Во время тушения несколько ярусов обвалилось. Спасатели едва успели выбраться. Борьба с огнем продолжается. Причины ЧП выясняются.