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Пожар в историческом здании

09.02.2021 10:35 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Огонь в США - в Питтсбурге горит 130-летнее здание. Историческая постройка вспыхнула несколько часов назад. Дым с места ЧП можно было увидеть из любой точки города. К приезду пожарных огонь распространился на 4 этажа. Во время тушения несколько ярусов обвалилось. Спасатели едва успели выбраться. Борьба с огнем  продолжается. Причины ЧП выясняются.
 
 
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Огонь в США - в Питтсбурге горит 130-летнее здание. Историческая постройка вспыхнула несколько часов назад. Дым с места ЧП можно было увидеть из любой точки города. К...
 
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