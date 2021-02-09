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Пожар в историческом здании
09.02.2021 10:35 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTОгонь в США - в Питтсбурге горит 130-летнее здание. Историческая постройка вспыхнула несколько часов назад. Дым с места ЧП можно было увидеть из любой точки города. К приезду пожарных огонь распространился на 4 этажа. Во время тушения несколько ярусов обвалилось. Спасатели едва успели выбраться. Борьба с огнем продолжается. Причины ЧП выясняются.
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Огонь в США - в Питтсбурге горит 130-летнее здание. Историческая постройка вспыхнула несколько часов назад. Дым с места ЧП можно было увидеть из любой точки города. К...
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