Источник материала: БT

Рекордные морозы

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Зимнее ненастье накрыло Европу Зимний шторм обрушился на Европу. Во многих странах фиксируют резкое снижение температуры, сильные снегопады и образование наледи на дорогах. В Германии из-за...

Зимний шторм обрушился на Европу. Во многих странах фиксируют резкое снижение температуры, сильные снегопады и образование наледи на дорогах. В Германии из-за непогоды отменены ряд железнодорожных рейсов. А в Великобритании с приходом полярных вихрей закрылись школы и центры вакцинации. В ряде регионов ввели повышенный уровень опасности.Рекордно низкие температуры пришли и в Канаду. Жителей северной части страны вовсю поддерживают красивый челлендж - разлить на морозе емкость с кипятком. А в городе Ураниум зафиксировали местный рекорд. Столбик термометра опустился на отметку в 49 градусов ниже нуля.