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Зимнее ненастье накрыло Европу

09.02.2021 10:35 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Зимний шторм обрушился на Европу. Во многих странах фиксируют резкое снижение температуры, сильные снегопады и образование наледи на дорогах. В Германии из-за непогоды отменены ряд железнодорожных рейсов. А в Великобритании с приходом полярных вихрей закрылись школы и центры вакцинации. В ряде регионов ввели повышенный уровень опасности. 

Рекордные морозы

Рекордно низкие температуры пришли и в Канаду. Жителей северной части страны вовсю поддерживают красивый челлендж - разлить на морозе емкость с кипятком. А в городе Ураниум зафиксировали местный рекорд. Столбик термометра опустился на отметку в 49 градусов ниже нуля. 

 
 
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Зимний шторм обрушился на Европу. Во многих странах фиксируют резкое снижение температуры, сильные снегопады и образование наледи на дорогах. В Германии из-за...
 
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