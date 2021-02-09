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В Ливане не утихают протесты

09.02.2021 10:35 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Неспокойная обстановка остается в Ливане. Акции протеста вновь переросли в столкновения с полицией. Изначально позиционировавшие демонстрацию как мирную, участники начали перекрывать дороги Бейрута. Попытки нарушить правопорядок жестко пресекали правоохранители. В ход шли дубинки и грубая сила.

Cреди причин недовольства - ухудшение эпидситуации на фоне пандемии, жесткие карантинные меры и рост бедности. Напомним, накануне масштабные акции проходили в Триполи. За прошлый месяц в результате протестов один человек погиб, более 250 - травмированы.

 
 
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Неспокойная обстановка остается в Ливане. Акции протеста вновь переросли в столкновения с полицией. Изначально позиционировавшие демонстрацию как мирную,...
 
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