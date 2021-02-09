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Конгресс США начинает процесс импичмента Трампа
09.02.2021 10:35 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTСегодня в конгрессе США стартуют обсуждения импичмента Дональда Трампа. В вину политику вменяют призыв к штурму Капитолия. Защита заявляет - в речи экс-президента не было никакого призыва, а слово "битва" - лишь фигура речи. Для удовлетворения иска требуются голоса минимум 67 сенаторов. Это значит, демократам придется склонить на свою сторону 17 республиканцев. В случае окончательного вынесения вердикта в пользу синих, бывший глава Белого дома больше никогда не сможет выдвигаться на государственные посты.
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Сегодня в конгрессе США стартуют обсуждения импичмента Дональда Трампа. В вину политику вменяют призыв к штурму Капитолия. Защита заявляет - в речи экс-президента...
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