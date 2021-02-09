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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Конгресс США начинает процесс импичмента Трампа Сегодня в конгрессе США стартуют обсуждения импичмента Дональда Трампа. В вину политику вменяют призыв к штурму Капитолия. Защита заявляет - в речи экс-президента...

Сегодня в конгрессе США стартуют обсуждения импичмента Дональда Трампа. В вину политику вменяют призыв к штурму Капитолия. Защита заявляет - в речи экс-президента не было никакого призыва, а слово "битва" - лишь фигура речи. Для удовлетворения иска требуются голоса минимум 67 сенаторов. Это значит, демократам придется склонить на свою сторону 17 республиканцев. В случае окончательного вынесения вердикта в пользу синих, бывший глава Белого дома больше никогда не сможет выдвигаться на государственные посты.