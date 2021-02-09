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COVID-19 разоряет польскую почту
09.02.2021 16:41 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Пандемия отразилась на финансовом состоянии национального почтового оператора Польши. Карантинные ограничения снизили экономическую активность компании, и это привело к потере прибыли. Снижение доходов на предприятии объясняют и развитием цифровой связи, которая приводит к уменьшению количества печатных писем. Выход из сложившейся ситуации Poczta Polska видит в сокращении штата, в результате групповых увольнений без работы окажутся около 2 тысяч человек.
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Пандемия отразилась на финансовом состоянии национального почтового оператора Польши. Карантинные ограничения снизили экономическую активность компании, и это...
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