Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В США при сходе лавины погибли 4 человека Сход лавины в американском штате Юта. Во время катания погибли 4 лыжника. Еще четверо получили легкие травмы - их также накрыла снежная масса, но им удалось...

Сход лавины в американском штате Юта. Во время катания погибли 4 лыжника. Еще четверо получили легкие травмы - их также накрыла снежная масса, но им удалось выбраться из сугробов.Под лавину в штате попала и группа туристов на снегоходах. Одному из них удалось снять происходящее на видео, прежде чем снежная волна накрыла его и некоторых членов группы. К счастью, спаслись все.