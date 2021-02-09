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В США при сходе лавины погибли 4 человека
09.02.2021 16:41 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTСход лавины в американском штате Юта. Во время катания погибли 4 лыжника. Еще четверо получили легкие травмы - их также накрыла снежная масса, но им удалось выбраться из сугробов.
Под лавину в штате попала и группа туристов на снегоходах. Одному из них удалось снять происходящее на видео, прежде чем снежная волна накрыла его и некоторых членов группы. К счастью, спаслись все.
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Сход лавины в американском штате Юта. Во время катания погибли 4 лыжника. Еще четверо получили легкие травмы - их также накрыла снежная масса, но им удалось...
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