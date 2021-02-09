ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В США при сходе лавины погибли 4 человека

09.02.2021 16:41 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Сход лавины в американском штате Юта. Во время катания погибли 4 лыжника. Еще четверо получили легкие травмы - их также накрыла снежная масса, но им удалось выбраться из сугробов. 

Под лавину в штате попала и группа туристов на снегоходах. Одному из них удалось снять происходящее на видео, прежде чем снежная волна накрыла его  и некоторых членов группы. К счастью,  спаслись все.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сход лавины в американском штате Юта. Во время катания погибли 4 лыжника. Еще четверо получили легкие травмы - их также накрыла снежная масса, но им удалось...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Вспышка неизвестной болезни в Танзании - есть жертвы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

08.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by