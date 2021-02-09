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В России повышают штрафы за неповиновение полиции
09.02.2021 20:45 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Российская Госдума повышает штрафы за неповиновение силовикам на митингах. Теперь они составят от 10 до 200 тысяч рублей, в пересчете - от 135 до 2700 долларов. Новый законопроект в целом повышает штрафы за неповиновение полиции, военнослужащим, сотрудникам уголовно-исполнительной системы или Росгвардии, в том числе - в ходе публичных акций, а также за нарушение порядка финансирования подобных мероприятий. Альтернативой штрафу предусмотрен административный арест на срок до 30 суток.
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Российская Госдума повышает штрафы за неповиновение силовикам на митингах. Теперь они составят от 10 до 200 тысяч рублей, в пересчете - от 135 до 2700 долларов. Новый...
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