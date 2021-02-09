В России повышают штрафы за неповиновение полиции

Источник материала: БT

Российская Госдума повышает штрафы за неповиновение силовикам на митингах. Теперь они составят от 10 до 200 тысяч рублей, в пересчете - от 135 до 2700 долларов. Новый законопроект в целом повышает штрафы за неповиновение полиции, военнослужащим, сотрудникам уголовно-исполнительной системы или Росгвардии, в том числе - в ходе публичных акций, а также за нарушение порядка финансирования подобных мероприятий. Альтернативой штрафу предусмотрен административный арест на срок до 30 суток.