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В России рассматривают инициативу ввести уголовную ответственность за призывы к санкциям в отношении страны
09.02.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTРанее издание Washington Post опубликовало список лиц, в отношении которых Фонд борьбы с коррупцией призывает руководство США ввести санкции. В списке - 35 фамилий. После этого в Госдуме решили создать рабочую группу: она займется проработкой вопроса об уголовной ответственности за действия, которые могут нанести ущерб гражданам или экономике России.
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В России рассматривают инициативу ввести уголовную ответственность за призывы к санкциям в отношении страны
Ранее издание Washington Post опубликовало список лиц, в отношении которых Фонд борьбы с коррупцией призывает руководство США ввести санкции. В списке - 35 фамилий. После...
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