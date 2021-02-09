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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В России рассматривают инициативу ввести уголовную ответственность за призывы к санкциям в отношении страны Ранее издание Washington Post опубликовало список лиц, в отношении которых Фонд борьбы с коррупцией призывает руководство США ввести санкции. В списке - 35 фамилий. После...

Ранее издание Washington Post опубликовало список лиц, в отношении которых Фонд борьбы с коррупцией призывает руководство США ввести санкции. В списке - 35 фамилий. После этого в Госдуме решили создать рабочую группу: она займется проработкой вопроса об уголовной ответственности за действия, которые могут нанести ущерб гражданам или экономике России.