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В России в четыре раза увеличили штрафы за неповиновение силовикам и ввели новый вид наказания - обязательные работы

10.02.2021 15:31 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Госдума России приняла в третьем, окончательном чтении закон, по которому штраф за неповиновение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов значительно вырастет. За это правонарушение вводится также новый вид наказания — общественные работы. Об этом сообщает сайт Госдумы.


Фото: Reuters

Штраф для граждан за неподчинение законному требованию сотрудников правоохранительных органов в России, согласно новым поправкам, составит от двух тысяч до четырех тысяч российских рублей (от 70 до 140 белорусских рублей). Сейчас это наказывается штрафом от 500 до 1000 российских рублей (от 17,5 до 30 белорусских).

За повторное нарушение взыскание составит уже от 10 тыс. до 20 тыс. российских рублей.

Кроме штрафа и ареста на срок до 15 суток за неповиновение предусмотрен и новый вид наказания — обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

Законом также устанавливается и ответственность за нарушение порядка сбора, перечисления и расходования денежных средств на организацию и проведение публичного мероприятия. В частности, за перечисление средств для организации и проведения публичного мероприятия лицом, которое не вправе это делать, граждан оштрафуют на сумму от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, должностных лиц — от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

«Во многих странах существует такая ответственность, и ее несут те, кто проводит митинги, их организует. С тем чтобы была обеспечена прозрачность за целевым использованием денежных средств. Потому что собирают на митинг, а потом кладут в карман. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть: в большинстве стран Европы, в США все эти вопросы законодательно решены», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В Беларуси, напомним, с 1 марта также ужесточается ответственность за организацию и участие в несанкционированных массовых мероприятиях, незаконное использование флагов и оскорбление. Кроме того, вводится новый вид административного наказания — общественные работы.

 
 
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Кроме штрафа и ареста на срок до 15 суток за неповиновение предусмотрен и новый вид наказания - обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.
 
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