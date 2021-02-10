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В Израиле разогнали антиковидные протесты

10.02.2021 18:43 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Иерусалиме на фоне введения новых COVID-ограничений вспыхнули беспорядки. Сотни мужчин собрались на улицах города в знак протеста против закрытия религиозных школ. Они перекрыли движение транспорта. Сообщалось о поджогах и порче государственного и частного имущества. Для возвращения порядка на улицы полиция применила водометы. Начались задержания.

К слову, среди ортодоксов в Израиле один из самых высоких показателей по распространению COVID. Представители общин заявляют, что вирус распространяется за счет обнищания людей, когда большим семьям приходится ютиться в маленьких квартирах.

 
 
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В Иерусалиме на фоне введения новых COVID-ограничений вспыхнули беспорядки. Сотни мужчин собрались на улицах города в знак протеста против закрытия религиозных...
 
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