В Израиле разогнали антиковидные протесты

Источник материала: БT

В Иерусалиме на фоне введения новых COVID-ограничений вспыхнули беспорядки. Сотни мужчин собрались на улицах города в знак протеста против закрытия религиозных школ. Они перекрыли движение транспорта. Сообщалось о поджогах и порче государственного и частного имущества. Для возвращения порядка на улицы полиция применила водометы. Начались задержания.

К слову, среди ортодоксов в Израиле один из самых высоких показателей по распространению COVID. Представители общин заявляют, что вирус распространяется за счет обнищания людей, когда большим семьям приходится ютиться в маленьких квартирах.