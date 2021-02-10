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В Киеве проходит митинг пенсионеров силовых ведомств
10.02.2021 18:43 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
В центре Киева проходит митинг пенсионеров силовых ведомств Украины. Они требуют правильного начисления и выплаты пенсий, а также обвиняют чиновников в бездействии касательно их проблемы. Сейчас толпа у офиса президента. Транспаранты митингующих обращены к Зеленскому с просьбой решить вопрос справедливой выплаты начислений ветеранам силовых структур.
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В центре Киева проходит митинг пенсионеров силовых ведомств Украины. Они требуют правильного начисления и выплаты пенсий, а также обвиняют чиновников в...
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