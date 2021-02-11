Байден: США должны применять военную силу на мировой арене лишь в крайних случаях

Источник материала: Tut.by

Соединенные Штаты должны прибегать к применению военной силы на мировой арене лишь в крайних случаях. Об этом президент США Джо Байден заявил в среду при посещении Пентагона.



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«Центральная и неотъемлемая миссия Министерства обороны [США] заключается в том, чтобы сдерживать агрессию со стороны наших врагов и, если потребуется, вести боевые действия и побеждать в войнах, чтобы Америка оставалась в безопасности. Что ж, я считаю, что сила должна быть крайней мерой, а не первой», — сказал американский лидер.

При этом Байден подчеркнул, что, как верховный главнокомандующий, он «никогда не будет колебаться [в вопросе] использования силы для защиты жизненно важных интересов американского народа и <…> союзников по всему миру, когда это необходимо».

«Я знаю, что такое быть верховным главнокомандующим. Это невероятная ответственность, к которой я никогда не будут относиться с легкостью <…>. Я буду работать с министром обороны [США Ллойдом] Остином, с лидерами по всему миру над тем, чтобы ответственно положить конец войнам, которые тянулись слишком долго, продолжая при этом обеспечивать, чтобы террористические угрозы не могли подвергать риску безопасность американцев», — добавил Байден.