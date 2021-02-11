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Участников штурма Капитолия обвинили в намерении убить Пенса и Пелоси

11.02.2021 11:37 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сторонники экс-президента США Дональда Трампа, штурмовавшие здание Капитолия в Вашингтоне, планировали убить Майкла Пенса, который тогда занимал должность вице-президента, а также спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом в ходе процесса импичмента Трампа заявила обвинитель от палаты представителей Стейси Плэскит, передает CBS News.


Фото: Reuters

«Президент Трамп прицелился в их спины, и его банда ворвалась в Капитолий, чтобы выследить их», — сказала Пласкетт о Пелоси и Пенсе.

В доказательство Плэскит привела показания журналистов, которые находились в Капитолии в момент штурма здания. Они сообщили, что слышали, как нападавшие громко говорили о поисках Пенса, чтобы казнить его. Также эти данные были подтверждены показаниями, полученными от арестованных участников беспорядков, утверждает сторона обвинения.

Атака на Капитолий произошла 6 января. Сторонники Трампа, несогласные с итогом президентских выборов, ворвались в здание парламента и сорвали заседание конгресса, на котором члены парламента должны были окончательно утвердить победу Джозефа Байдена. После того как демонстранты прорвались в здание конгресса, служба безопасности эвакуировала вице-президента Майка Пенса и спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.

В ходе столкновения сторонников Трампа с полицией погибли пять человек. Сам Трамп осудил штурм Капитолия. Палата представителей инициировала процедуру импичмента Трампа, обвинив его подстрекательстве к мятежу.

Сенат США признал процедуру импичмента конституционной, «за» проголосовали 56 сенаторов, 44 — «против». Каждой из сторон предоставлено 16 часов на изложение своих доводов.

 
 
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В доказательство Плэскит привела показания журналистов, которые находились в Капитолии в момент штурма здания. Они сообщили, что слышали, как нападавшие громко...
 
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