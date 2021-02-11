|
Участников штурма Капитолия обвинили в намерении убить Пенса и Пелоси
11.02.2021 11:37 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сторонники экс-президента США Дональда Трампа, штурмовавшие здание Капитолия в Вашингтоне, планировали убить Майкла Пенса, который тогда занимал должность вице-президента, а также спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом в ходе процесса импичмента Трампа заявила обвинитель от палаты представителей Стейси Плэскит,
«Президент Трамп прицелился в их спины, и его банда ворвалась в Капитолий, чтобы выследить их», — сказала Пласкетт о Пелоси и Пенсе.
В доказательство Плэскит привела показания журналистов, которые находились в Капитолии в момент штурма здания. Они сообщили, что слышали, как нападавшие громко говорили о поисках Пенса, чтобы казнить его. Также эти данные были подтверждены показаниями, полученными от арестованных участников беспорядков, утверждает сторона обвинения.
В ходе столкновения сторонников Трампа с полицией погибли пять человек. Сам Трамп осудил штурм Капитолия. Палата представителей инициировала процедуру импичмента Трампа, обвинив его подстрекательстве к мятежу.
Сенат США признал процедуру импичмента конституционной, «за» проголосовали 56 сенаторов, 44 — «против». Каждой из сторон предоставлено 16 часов на изложение своих доводов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В доказательство Плэскит привела показания журналистов, которые находились в Капитолии в момент штурма здания. Они сообщили, что слышали, как нападавшие громко...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)