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Кремль недоволен «сливом» подробностей встречи Путина с главредами СМИ. Один из вопросов касался Беларуси
11.02.2021 14:21 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Дмитрий Песков высказал недовольство тем, что в СМИ появились детали встречи, которую накануне Владимир Путин провел с главными редакторами некоторых российских СМИ.
— К нашему сожалению, некоторые участники встречи не преминули поделиться результатами беседы, по-русски говоря, «слили» просто какую-то часть беседы своим коллегам. Мы в этой связи сожалеем. Действительно, пресса была на основе «off the record», без цитирования. Именно такой режим позволяет в предельно откровенной атмосфере разобраться с теми вопросами, которые оставались неясными, —
Он сообщил, что в ней участвовали 35 человек — главные редакторы и руководители ведущих телеканалов, электронных и печатных СМИ, информагентств. Общение касалось самого широкого круга вопросов и проходило в формате видеоконференции.
Как
Один из вопросов касался интеграции с Беларусью: Москва поддержала Лукашенко в тяжелый момент, а он после этого продолжает свою «многовекторную политику»: как так? Путин косвенно признал проблему, но углубляться в причины не стал, рассказал один из собеседников The Bell.
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Кремль недоволен «сливом» подробностей встречи Путина с главредами СМИ. Один из вопросов касался Беларуси
Один из вопросов касался интеграции с Беларусью.
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