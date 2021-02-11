Кремль недоволен «сливом» подробностей встречи Путина с главредами СМИ. Один из вопросов касался Беларуси

Источник материала: Tut.by

Дмитрий Песков высказал недовольство тем, что в СМИ появились детали встречи, которую накануне Владимир Путин провел с главными редакторами некоторых российских СМИ.



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— К нашему сожалению, некоторые участники встречи не преминули поделиться результатами беседы, по-русски говоря, «слили» просто какую-то часть беседы своим коллегам. Мы в этой связи сожалеем. Действительно, пресса была на основе «off the record», без цитирования. Именно такой режим позволяет в предельно откровенной атмосфере разобраться с теми вопросами, которые оставались неясными, — цитирует Пескова РИА «Новости».

Он сообщил, что в ней участвовали 35 человек — главные редакторы и руководители ведущих телеканалов, электронных и печатных СМИ, информагентств. Общение касалось самого широкого круга вопросов и проходило в формате видеоконференции.

Как пишет The Bell со ссылкой на участников разговора, на встрече речь шла об отравлении Алексея Навального, блокировке западных онлайн-сервисов, кукловодах протеста, ценах и Донбассе.

Один из вопросов касался интеграции с Беларусью: Москва поддержала Лукашенко в тяжелый момент, а он после этого продолжает свою «многовекторную политику»: как так? Путин косвенно признал проблему, но углубляться в причины не стал, рассказал один из собеседников The Bell.