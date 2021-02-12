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В Японии появится министр по делам одиночества

13.02.2021 06:09 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Японии появится специальная правительственная должность координатора по борьбе с одиночеством и изоляцией в стране. Об этом сообщает Japan Times.


Фото: Ümit Bulut, unsplash.com

Создать новый пост поручил премьер-министр Есихидэ Суга. Его займет министр по делам восстановления жизнедеятельности регионов Тэцуси Сакамото. Суга заявил, что главной задачей Сакамото будет принятие комплексных мер для решения проблемы возросшего на фоне пандемии уровня самоубийств среди женщин.

В новой должности Сакамото будет координировать работу сразу нескольких правительственных агентств, которые занимаются предотвращением самоубийств, уходом за пожилыми людьми и детьми из бедных семей.

В 2020 году в Японии на фоне мер изоляции из-за пандемии уровень самоубийств среди женщин вырос на 14,5%. Мужчины совершали самоубийство на 1% реже, чем за год до этого.

Должность министра по одиночеству с 2017 года есть в Великобритании. В России создать такой пост в 2018 году предлагала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

 
 
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