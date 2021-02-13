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Заместителя пресс-секретаря Белого дома временно отстранили от работы за хамство

13.02.2021 10:19 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Ти Джей Дакло подвергся дисциплинарному взысканию за неподобающее поведение в отношении корреспондентки газеты Politico Тары Палмери.


Ти Джей Дакло. Фото: Reuters

Как написала в пятницу на своей странице в Twitter пресс-секретарь президента США Джен Псаки, Дакло с согласия начальника аппарата сотрудников Белого дома Рона Клайна на неделю отстранен от работы без сохранения содержания. «Кроме того, он больше не будет работать ни с какими репортерами Politico после возвращения», — отметила Псаки. По ее словам, Дакло не только извинился перед Палмери, но и отправил ей «личное послание», в котором выразил «глубокое сожаление» по поводу случившегося. Псаки подтвердила, что поводом для разбирательства стал разговор на повышенных тонах между Дакло и Палмери, касавшийся его личной жизни.

Согласно сведениям американской печати, Дакло требовал от Палмери отказаться от подготовки материала о его романтической связи с корреспонденткой новостного интернет-портала Axios Алекси Маккэммонд. Заместитель официального представителя американского лидера, как передают вашингтонские СМИ, в том числе угрожал Палмери и допустил хамские высказывания в ее адрес. «Я вас уничтожу», — сказал сотруднице Politico Дакло, имея в виду репутацию Палмери. Конфликт начался еще в день инаугурации президента США Джо Байдена (20 января) и привел к тому, что редколлегия Politico обратилась к руководству аппарата Белого дома.

 
 
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Конфликт начался еще в день инаугурации президента США Джо Байдена (20 января) и привел к тому, что редколлегия Politico обратилась к руководству аппарата Белого дома.
 
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