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Заместителя пресс-секретаря Белого дома временно отстранили от работы за хамство
13.02.2021 10:19 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Ти Джей Дакло подвергся дисциплинарному взысканию за неподобающее поведение в отношении корреспондентки газеты
Как написала в пятницу на своей странице в
Согласно сведениям американской печати, Дакло требовал от Палмери отказаться от подготовки материала о его романтической связи с корреспонденткой новостного интернет-портала Axios Алекси Маккэммонд. Заместитель официального представителя американского лидера, как передают вашингтонские СМИ, в том числе угрожал Палмери и допустил хамские высказывания в ее адрес. «Я вас уничтожу», — сказал сотруднице Politico Дакло, имея в виду репутацию Палмери. Конфликт начался еще в день инаугурации президента США Джо Байдена (20 января) и привел к тому, что редколлегия Politico обратилась к руководству аппарата Белого дома.
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Конфликт начался еще в день инаугурации президента США Джо Байдена (20 января) и привел к тому, что редколлегия Politico обратилась к руководству аппарата Белого дома.
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