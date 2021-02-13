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Москву накрыл мощный шторм

13.02.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Москву накрыл сильнейший за последние несколько лет шторм. В столице побит суточный рекорд осадков. Снегопад продолжался всю ночь. Коммунальные службы не успевают расчищать дороги. Накануне заваленные снегом улицы стали причиной 10-балльных длительных пробок. И это при том, что на дорогах тысячи единиц техники коммунальных служб. Проблемы и в столичных аэропортах - только вчера были задержаны десятки рейсов.

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Москву накрыл сильнейший за последние несколько лет шторм. В столице побит суточный рекорд осадков. Снегопад продолжался всю ночь. Коммунальные службы не успевают...
 
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