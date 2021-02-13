Москву накрыл мощный шторм

Источник материала: БT

Москву накрыл сильнейший за последние несколько лет шторм. В столице побит суточный рекорд осадков. Снегопад продолжался всю ночь. Коммунальные службы не успевают расчищать дороги. Накануне заваленные снегом улицы стали причиной 10-балльных длительных пробок. И это при том, что на дорогах тысячи единиц техники коммунальных служб. Проблемы и в столичных аэропортах - только вчера были задержаны десятки рейсов.

Циклон бушует в центральной части России



Циклон ударил не только по Москве, но и по центральной части России. В разных городах снегопады, гололедица, транспортные коллапсы.







