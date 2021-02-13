Протесты против запрета абортов в Польше переросли в антиправительственное движение

Источник материала: БT

Правительство Польши, пытаясь установить свои порядки в соседних странах, недостаточно внимания уделяет тому, что происходит под носом. Стартовавшие в конце октября женские протесты против запрета абортов переросли в антиправительственное движение. К нему уже присоединился бизнес, пострадавший от локдауна, и независимые СМИ - их хотят обложить налогами и в какой-то степени лишить свободы. Гражданок Польши, кстати, уже лишили свободы выбора. Их заставляют рожать детей, у которых даже на ранних сроках беременности установлены дефекты плода. 60 % населения Польши против такого закона. Почему государство так жестоко к своим гражданам? И как Белорусский союз женщин поддержал полек в трудную минуту - в репортаже Ксении Лебедевой.

Теперь, выезжая из Бреста в сторону Варшавы, путников встречают слова - "пьекво кобет" - ад для женщин. И действительно с конца января Польша стала настоящим адом для женщин. Конституционный суд фактически отобрал право на аборт. Теперь даже по медицинским показаниям.

Аборты в Польше запретили в 93-м. Оставили лишь три причины, по которым можно прервать беременность. Угроза жизни и здоровью матери, изнасилование и дефект плода. Узнав о таком решении в конце октября прошлого года, женщины были настолько злы, что самоорганизовались и вышли на улицы, потому что Конституционный суд из списка убрал третий пункт. В 2019 году на 30 миллионов населения в самой Польше было сделано 1 100 легальных абортов. 70 % по причине отмененного пункта. Вот что говорит одна из участниц протеста.

Клавдия Зигмунт, участница протестов в Польше: "Женщины обращают внимание, что обновленный запрет на аборты еще более жесткий, чем был раньше. В первую очередь это ударит по самым бедным слоям общества, у которых нет возможности поехать в Германию, Словакию или Скандинавию и заплатить за аборт".

По данным независимых организаций, такой запрет усилит обортный туризм. Ведь ежегодно за границей гражданки Польши делают более 100 тыс. абортов. В такой ситуации возникает 2 вопроса: зачем государству заставлять женщин рожать априори больных детей, когда они к этому не готовы. И зачем выводить аборты из легального поля? Символом протестов стала вешалка как один из инструментов подпольных абортов. Белорусский союз женщин поддерживает полек, которые борются за право личного выбора. Именно поэтому фактически на границе с Польшей был установлен билборд с лозунгом, который хорошо им известен.

Такая реакция была у участницы протестов против запретов абортов. Она говорит, что они очень ждут международную поддержку. Вот мнение о ситуации Белорусского союза женщин.









Валентина Пух, председатель Брестской областной организации Белорусского союза женщин: "Мы призываем решать возникающие противоречия конструктивным путем. Мы поддерживаем инициативы женщин и отстаиваем их права".

Юлия Рагощук, член Белорусского союза женщин: "У каждого человека, в том числе у каждой женщины, должно быть право выбора. В Республике Польша мы замечаем, что такого не будет. Как я считаю, в нашем государстве РБ, благо, что такого нет. Есть право выбора, женщина решает. Я, конечно, не отношусь положительно к абортам, но в жизни случаются разные ситуации, и женщины могут прибегнуть к тому или иному решению проблемы".

По словам собеседниц из Польши, католическая церковь сегодня активно отстаивает запрет абортов. Но, как бы им не хотелось быть авторитетом в глазах людей, у самих рыльце в пушку. Появились документы о скандалах в лоне церкви. Проблема, я бы сказала, традиционная и имеет очень… очень скользкий характер.

Клавдия Зигмунт, участница протестов в Польше: "Негодование перекинулось на костел. Потому что костел идет с правящей партией плечом к плечу, и они выражают то же мнение. Еще больше ограничивая женщин в правах. Роль костела в Польше существенна. Сейчас он имеет большое влияние на политику. И молодежь очень расстроена, что костел сохраняет средневековые принципы".

В конце января документ о запрете абортов был опубликован и вступил в силу. Это стало призывам и для других недовольных выйти на улицы, включая обанкротившийся из-за локдауна бизнес.

Мы побеседовали с организаторами протестов в городе Лодзь.

Александра Кнапик-Галуза, организатор протестов в Польше: "К счастью, в Лодзи не дошло до применения газа или избиений. Хотя были задержанные и суды. А вот на улицах других городов, например, в Варшаве, применяли газ, у людей были поломаны руки. Репрессии были, чтобы прикрыть невозможность правительства справиться с ситуацией, так как во время пандемии были самые большие протесты в истории Польши. Репрессии были, чтобы запугать людей и заставить платить огромные штрафы. Были ситуации, когда протесты проходили в костелах, они расписывались граффити. Можно иметь разное мнение насчет этого, но мне больше жалко людей, чем здание".

Мы решили спросить у белорусских участниц женских маршей и активных участниц женских телеграмм-каналов, как они относятся к событиям в Польше и инициативе Союза женщин.

"В Польше сложная с этим ситуация, правильно делают, что настаивают на разрешении абортов. Союз женщин повесил билборд. Это правильно".

"Я не думала об этом, но считаю, что женщине не нужно это запрещать".

Дозвонились, в том числе и журналистке "Белсата", чтобы узнать ее точку зрения о происходящем. Ведь медиаструктура, в которой она работает, входит в государственный холдинг Польши.

Странно, что сотрудница "Белсата" считает, что протесты утихли. Хотя, если учесть, что на улицах Варшавы и не только появляются плакаты "свободу независимым медиа", то вопрос снимается. И так все понятно.

Клавдия Зигмунт, участница протестов в Польше: "Протесты не утихли. Они идут постоянно. И теперь у нас есть еще один повод протестовать. Это налог на СМИ и связанные с ним протесты всех независимых СМИ".

Хочется женщин Польши поддержать. Беларусь с вами. Продолжайте отстаивать свой выбор. Кстати, сегодня в Беларуси наработан уникальный опыт предобртного психологического консультирования, который позволяет ежегодно тысячам женщин принять правильное решение.