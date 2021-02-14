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Повторное землетрясение в Японии - более 150 пострадавших
14.02.2021 15:37 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Сошедший оползень заблокировал главную автомагистраль в пригороде Нихонмацу.
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В Японии произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,2. Всего от стихии пострадали более 150 человек. В префектурах Фукусима, Мияги и Ямагата разрушены почти две...
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