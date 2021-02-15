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Потребительская паника в Новой Зеландии

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Германия закрывает границы с Австрией и Чехией Германия с середины недели ужесточает правила въезда из Австрии и Чехии: пересекать границы смогут только граждане и обладатели вида на жительство. Уже сегодня...

Германия с середины недели ужесточает правила въезда из Австрии и Чехии: пересекать границы смогут только граждане и обладатели вида на жительство.Уже сегодня на границе Чехии и Германии возникли многокилометровые пробки из автомобилей - до 20 километров!. По всей Чехии введен режим ЧП, который продлится до 28 февраля. Еврокомиссия крайне недовольна решением Берлина. Как считают в Брюсселе, внутренние границы ЕС должны оставаться открытыми.Впрочем, карантинные меры продолжают ужесточать многие государства планеты. В Новой Зеландии объявили 3-дневный локдаун в Окленде - здесь COVID-позитивной оказалась семья из трех человек. В супермаркетах страны возникла паника: с полок исчезало все, в первую очередь - туалетная бумага. Кстати, из-за серии локдаунов в стране фиксируется самое серьезное за несколько десятилетий падение ВВП - более 12%.