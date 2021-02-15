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Германия закрывает границы с Австрией и Чехией

15.02.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Германия с середины недели ужесточает правила въезда из Австрии и Чехии: пересекать границы смогут только граждане и обладатели вида на жительство.

Уже сегодня на границе Чехии и Германии возникли многокилометровые пробки из автомобилей - до 20 километров!. По всей Чехии введен режим ЧП, который продлится до 28 февраля. Еврокомиссия крайне недовольна решением Берлина. Как считают в Брюсселе, внутренние границы ЕС должны оставаться открытыми.

Потребительская паника в Новой Зеландии

Германия закрывает границы с Австрией и Чехией


Впрочем, карантинные меры продолжают ужесточать  многие государства планеты. В Новой Зеландии объявили 3-дневный локдаун в Окленде - здесь COVID-позитивной оказалась семья из трех человек. В супермаркетах страны  возникла паника: с полок исчезало все, в первую очередь - туалетная бумага. Кстати, из-за серии локдаунов в стране фиксируется самое серьезное за несколько десятилетий падение ВВП - более 12%.

 
 
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Германия с середины недели ужесточает правила въезда из Австрии и Чехии: пересекать границы смогут только граждане и обладатели вида на жительство. Уже сегодня...
 
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