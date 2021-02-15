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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сербия отмечает День государственности Сегодня Сербия отмечает День государственности. Столетия назад 15 февраля в разные годы случились сразу два события, определивших судьбу этой страны: восстание...

Сегодня Сербия отмечает День государственности. Столетия назад 15 февраля в разные годы случились сразу два события, определивших судьбу этой страны: восстание против османского ига и принятие первой конституции! С праздником своего сербского коллегу Александра Вучича поздравил белорусский лидер. Александр Лукашенко отметил, что добрые отношения двух наших народов неподвластны политической конъюнктуре!