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Сербия отмечает День государственности

15.02.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня Сербия отмечает День государственности. Столетия назад 15 февраля в разные годы случились сразу два события, определивших судьбу этой страны: восстание против османского ига и принятие первой конституции! С праздником своего сербского коллегу Александра Вучича поздравил белорусский лидер. Александр Лукашенко отметил, что добрые отношения двух наших народов неподвластны политической конъюнктуре!
 
 
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Сегодня Сербия отмечает День государственности. Столетия назад 15 февраля в разные годы случились сразу два события, определивших судьбу этой страны: восстание...
 
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