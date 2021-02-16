В Киеве политик напал с ножом на человека, говорящего по-русски

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Поножовщина в Киеве из-за русского языка. Бывший депутат Верховной рады от националистов ввязался в драку в кафе. Противнику, который был виновен лишь в том, что говорил с официанткой не по-украински, Олег Гелевей с товарищем нанесли многочисленные ножевые ранения. Экс-депутата после инцидента допросили и отпустили, пострадавшего доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело. Впрочем, с националистами украинский суд обычно очень мягок. Вдобавок, Гелевей настаивает, что он лишь требовал соблюдения закона о языке, который запрещает использование в сфере сервиса иных языков, кроме украинского.



