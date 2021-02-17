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Украинец сообщил об убийстве отчима, чтобы ему почистили от снега дорогу у дома
17.02.2021 12:55 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Житель Черниговской области позвонил в полицию и соврал, что убил своего отчима, чтобы возле его дома почистили снег. Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции Украины по Черниговской области Юлия Ковтун изданию
По ее словам, житель села Грибова Рудня позвонил в полицию в субботу, 13 февраля, около девяти часов вечера.
Он рассказал, что ударил отчима ножом в грудь и он теперь не дышит. Больше никаких подробностей он не сообщил, но просил отправить наряд полиции и специальную технику. Объяснил он это тем, что к его дому на легковом транспорте не проехать.
Когда на место вызова прибыла группа патрульных полицейских, оказалось, что 34-летнему мужчине не понравилось, что возле его дома плохо почищен снег. Поэтому он позвонил в полицию и сообщил о вымышленном убийстве.
На мужчину составили административный протокол за заведомо ложный вызов специальных служб. Статья предусматривает штраф от 51 до 119 гривен (от 5 до11 белорусских рублей. — Прим. TUT.BY).
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Он рассказал, что ударил отчима ножом в грудь и он теперь не дышит. Больше никаких подробностей он не сообщил, но просил отправить наряд полиции и специальную...
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