ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Во Франции проголосовали за закон против исламизма

17.02.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Во Франции  депутаты проголосовали  за скандальный законопроект "Об укреплении республиканских принципов". Изначально документ носил название "О сепаратизме", что подразумевало  отделение приверженцев радикального ислама  от французского общества. Но в итоге  это слово решили убрать из текста, поскольку  многие предложения и так вызвали острые дискуссии. Закон будет  передан в сенат, где, вероятнее всего,  его утвердят уже в марте. Таким образом до 5 лет тюрьмы и до 75 тысяч евро штрафа  светит за угрозы, насилие или любой акт устрашения по отношению к госслужащим. До 3 лет тюрьмы и 45 тысяч евро штрафа за угрозу жизни другого лица путем распространения информации, позволяющей его идентифицировать и узнать место проживания. А статья 8 обязывает распускать любые ассоциации и собрания, которые нарушают те самые  республиканские принципы. Закон вызвал  массовые протесты в стране. Критики утверждают, что он ограничивает свободу слова и вероисповедания.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во Франции  депутаты проголосовали  за скандальный законопроект "Об укреплении республиканских принципов". Изначально документ носил название "О сепаратизме",...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Ледяной февраль: рекордные морозы в США и Канаде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

16.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by