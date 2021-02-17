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Суровая зима в Техасе

17.02.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Число замерзших растет в геометрической прогрессии. Суровая зимняя погода оставила уже 4,5 миллиона жителей Техаса без электричества. Люди в панике скупают продукты и пытаются найти укрытие от холода. Некоторые из них разбивают палатки прямо у себя в домах, чтобы хоть как-то сохранить тепло. Попытки  согреться у камина уже обернулись  гибелью двух семей. Власти  создали  пункты обогрева, добраться до которых  местным жителям  помогают солдаты Нацгвардии. По сообщениям Ассошиэйтед Пресс, снежная буря также  сорвала поставки 400 тысяч доз вакцины против COVID-19, по всей стране задержано более 3 тысяч авиарейсов. 
 
 
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Число замерзших растет в геометрической прогрессии. Суровая зимняя погода оставила уже 4,5 миллиона жителей Техаса без электричества. Люди в панике скупают...
 
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