Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Суровая зима в Техасе Число замерзших растет в геометрической прогрессии. Суровая зимняя погода оставила уже 4,5 миллиона жителей Техаса без электричества. Люди в панике скупают...

Число замерзших растет в геометрической прогрессии. Суровая зимняя погода оставила уже 4,5 миллиона жителей Техаса без электричества. Люди в панике скупают продукты и пытаются найти укрытие от холода. Некоторые из них разбивают палатки прямо у себя в домах, чтобы хоть как-то сохранить тепло. Попытки согреться у камина уже обернулись гибелью двух семей. Власти создали пункты обогрева, добраться до которых местным жителям помогают солдаты Нацгвардии. По сообщениям Ассошиэйтед Пресс, снежная буря также сорвала поставки 400 тысяч доз вакцины против COVID-19, по всей стране задержано более 3 тысяч авиарейсов.