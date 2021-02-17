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Европейский суд по правам человека потребовал от России немедленно освободить Навального

17.02.2021 18:07 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Европейский суд по правам человека потребовал от властей России немедленно освободить оппозиционного политика Алексея Навального. Такое решение приняла палата из семи судей ЕСПЧ. Сообщение из суда, в котором приведено решение, доступно на сайте политика.


Алексей Навальный в зале суда, 2 февраля 2021 года. Фото: Reuters

Суд потребовал освободить Навального в качестве обеспечительной меры, воспользовавшись правилом 39 регламента ЕСПЧ. В нем, в частности, указано, что решение приняла палата из семи судей ЕСПЧ.

Как рассказала в беседе с Интерфаксом адвокат Навального Ольга Михайлова, российские власти должны исполнить решение ЕСПЧ. Она также отметила, что суд впервые принял подобное решение.

Директор Фонда борьбы с коррупцией (признан в России НКО, выполняющей функции иностранного агента) Навального Иван Жданов в твиттере назвал 39-е правило регламента ЕСПЧ «экстренным механизмом».

О том, что суд принял решение потребовать освобождения оппозиционера, ТАСС со ссылкой на источник сообщил днем 17 февраля. Впервые же о возможности этого агентство сообщило накануне — тогда собеседник, близкий к Совету Европы, сказал ТАСС, что орган намерен добиваться освобождения Навального через ЕСПЧ. Источник отметил, что до этого суд никогда не требовал освобождения заключенных, ссылаясь на правило 39 регламента.

При этом в Минюсте ТАСС заявили, что Россия не будет освобождать Навального, если ЕСПЧ обратится к стране с таким требованием. Источник в ведомстве назвал такой шаг суда «необоснованным и грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства».

Условный срок по делу «Ив Роше» Алексею Навальному заменили на реальный 2 февраля. Такого исхода добивалась ФСИН, которая посчитала, что он недобросовестно исполнял наложенные условным сроком обязательства. С учетом срока, который Навальный провел под домашним арестом по этому делу, в колонии он пробудет 2 года и 8 месяцев.

 
 
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Как рассказала в беседе с Интерфаксом адвокат Навального Ольга Михайлова, российские власти должны исполнить решение ЕСПЧ. Она также отметила, что суд впервые...
 
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