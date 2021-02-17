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Европейский суд по правам человека потребовал от России немедленно освободить Навального
17.02.2021 18:07 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Европейский суд по правам человека потребовал от властей России немедленно освободить оппозиционного политика Алексея Навального. Такое решение приняла палата из семи судей ЕСПЧ. Сообщение из суда, в котором приведено решение,
Суд потребовал освободить Навального в качестве обеспечительной меры, воспользовавшись правилом 39 регламента ЕСПЧ. В нем, в частности, указано, что решение приняла палата из семи судей ЕСПЧ.
Как
Директор Фонда борьбы с коррупцией (признан в России НКО, выполняющей функции иностранного агента) Навального Иван Жданов в твиттере
О том, что суд принял решение потребовать освобождения оппозиционера, ТАСС со ссылкой на источник
При этом в Минюсте ТАСС
Условный срок по делу «Ив Роше» Алексею Навальному
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