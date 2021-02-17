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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Испании пытаются подавить массовые акции протеста На улицах испанских городов - вновь камни и бутылки, а в ответ - дубинки и резиновые пули, выстрелом даже повредили глаз одной женщине в Барселоне. Так блюстители...

На улицах испанских городов - вновь камни и бутылки, а в ответ - дубинки и резиновые пули,. Так блюстители европейской демократии пытаются подавить массовые акции протеста. На этот раз причина - задержание рэпера Пабло Аселя, который осужден на 9 месяцев заключения по статьям за клевету в адрес монархии и прославление терроризма. Тысячи людей на улицах Барселоны, Жироны и Валенсии скандировали антиправительственные лозунги, поджигали мусорные контейнеры и бросали в правоохранителей камни и стеклянные бутылки. Полиция не церемонилась - в ход пошли дубинки и другие спецсредства.Пострадали как минимум 33 человека. А в Валенсии ряд СМИ сообщают о неоднократных избиениях демонстрантов дубинками. Задержаны десятки человек.