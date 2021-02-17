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В Испании пытаются подавить массовые акции протеста

17.02.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

На улицах испанских городов - вновь камни и бутылки, а в ответ - дубинки и резиновые пули, выстрелом даже повредили глаз одной женщине в Барселоне. Так блюстители европейской демократии пытаются подавить массовые акции протеста. На этот раз причина - задержание рэпера Пабло Аселя, который осужден на 9 месяцев заключения по статьям за клевету в адрес монархии и прославление терроризма. Тысячи людей на улицах Барселоны, Жироны и Валенсии скандировали антиправительственные лозунги, поджигали мусорные контейнеры и бросали в правоохранителей камни и стеклянные бутылки. Полиция не церемонилась - в ход пошли дубинки и другие спецсредства.

Пострадали как минимум 33 человека. А в Валенсии ряд СМИ сообщают о неоднократных избиениях демонстрантов дубинками. Задержаны десятки человек. 

 
 
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На улицах испанских городов - вновь камни и бутылки, а в ответ - дубинки и резиновые пули, выстрелом даже повредили глаз одной женщине в Барселоне. Так блюстители...
 
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