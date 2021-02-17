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В Испании пытаются подавить массовые акции протеста
17.02.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTНа улицах испанских городов - вновь камни и бутылки, а в ответ - дубинки и резиновые пули,
Пострадали как минимум 33 человека. А в Валенсии ряд СМИ сообщают о неоднократных избиениях демонстрантов дубинками. Задержаны десятки человек.
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На улицах испанских городов - вновь камни и бутылки, а в ответ - дубинки и резиновые пули, выстрелом даже повредили глаз одной женщине в Барселоне. Так блюстители...
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