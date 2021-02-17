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В России теперь под запретом незаконная агитация в интернете

17.02.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Госдума приняла соответствующий закон. Теперь владелец любого информресурса будет обязан удалить агитационные материалы в течение суток с момента получения уведомления от Роскомнадзора. В случае отказа доступ к интернет-источнику будет ограничен.

Вдвое увеличить штраф за неподчинение правоохранителям решили в Совете Федерации. Теперь минимальное взыскание составит от 2 до 4 тысяч российских рублей. За повторное нарушение - уже от 10 до 20 тысяч. В свою очередь за спонсирование несанкционированных митингов юридическое лицо может получить штраф до 100 тысяч.

 
 
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Госдума приняла соответствующий закон. Теперь владелец любого информресурса будет обязан удалить агитационные материалы в течение суток с момента получения...
 
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