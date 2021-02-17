Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В России теперь под запретом незаконная агитация в интернете Госдума приняла соответствующий закон. Теперь владелец любого информресурса будет обязан удалить агитационные материалы в течение суток с момента получения...

Госдума приняла соответствующий закон. Теперь владелец любого информресурса будет обязан удалить агитационные материалы в течение суток с момента получения уведомления от Роскомнадзора. В случае отказа доступ к интернет-источнику будет ограничен.Вдвоерешили в Совете Федерации. Теперь минимальное взыскание составит от 2 до 4 тысяч российских рублей. За повторное нарушение - уже от 10 до 20 тысяч. В свою очередь за спонсирование несанкционированных митингов юридическое лицо может получить штраф до 100 тысяч.