|
В России теперь под запретом незаконная агитация в интернете
17.02.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTГосдума приняла соответствующий закон. Теперь владелец любого информресурса будет обязан удалить агитационные материалы в течение суток с момента получения уведомления от Роскомнадзора. В случае отказа доступ к интернет-источнику будет ограничен.
Вдвое
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госдума приняла соответствующий закон. Теперь владелец любого информресурса будет обязан удалить агитационные материалы в течение суток с момента получения...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)