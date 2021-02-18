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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Автопродажи в Европе в январе рухнули на 28 % Подсчеты по пяти крупнейшим рынкам - Германии, Франции, Великобритании, Италии и Испании - сделало издание Bloomberg. По прогнозам экспертов, в феврале продажи машин...

Подсчеты по пяти крупнейшим рынкам - Германии, Франции, Великобритании, Италии и Испании - сделало издание Bloomberg. По прогнозам экспертов, в феврале продажи машин снизятся на 10 %, поскольку во многих странах сохраняются карантинные меры, а компании столкнулись с нехваткой чипов памяти. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей, в прошлом году продажи машин упали почти на 19 %. Нехватка чипов уже вынуждает компании снижать производство. В январе Honda сократила выпуск на японском заводе примерно на 4 тысячи автомобилей, а General Motors обратилась к правительству Тайваня за помощью в обеспечении поставок микросхем.