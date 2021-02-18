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Автопродажи в Европе в январе рухнули на 28 %

18.02.2021 12:37 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Подсчеты по пяти крупнейшим рынкам - Германии, Франции, Великобритании, Италии и Испании - сделало издание Bloomberg. По прогнозам экспертов, в феврале продажи машин снизятся на 10 %, поскольку во многих странах сохраняются карантинные меры, а компании столкнулись с нехваткой чипов памяти. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей, в прошлом году продажи машин упали почти на 19 %. Нехватка чипов уже вынуждает компании снижать производство. В январе Honda сократила выпуск на японском заводе примерно на 4 тысячи автомобилей, а General Motors обратилась к правительству Тайваня за помощью в обеспечении поставок микросхем. 
 
 
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Подсчеты по пяти крупнейшим рынкам - Германии, Франции, Великобритании, Италии и Испании - сделало издание Bloomberg. По прогнозам экспертов, в феврале продажи машин...
 
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