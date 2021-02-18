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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пандемия коронавируса привела к рекордному росту общего госдолга всех стран мира За последний год он увеличился на 24 триллиона долларов и составил 281 триллион. Это примерно 355 % мирового ВВП. Особенно высокие показатели у Греции, Испании и...

За последний год он увеличился на 24 триллиона долларов и составил 281 триллион. Это примерно 355 % мирового ВВП. Особенно высокие показатели у Греции, Испании и Франции. Рост показателей в этот раз даже выше, чем во времена мирового финансового кризиса. Ожидается, что в этом году госдолг продолжит расти. Эксперты прогнозируют прибавку к долгу в 10 триллионов долларов.