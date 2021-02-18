«Постыдное и совершенно необоснованное решение». Как мир отреагировал на приговор журналисткам «Белсата»

Источник материала: Tut.by

В четверг, 18 февраля, суд Фрунзенского района Минска приговорил журналисток «Белсата» Дарью Чульцову и Екатерину Андрееву к двум годам колонии общего режима. Девушек обвинили в «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок», тогда как они выполняли свои профессиональные обязанности и вели стрим с «Площади перемен». На приговор отреагировали политики и организации многих стран мира.



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«В связи с приговором журналистам телекомпании „Белсат“ президент Республики Польша Анджей Дуда поручил польским дипломатам в Минске передать белорусской стороне его твердое неприятие репрессий против свободы слова и гражданских прав, призыв к их прекращению и амнистии», — написал в Twitter госсекретарь канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерски.

поручил польским дипломатам в Минске передать белорусской стороне его твердое неприятие репрессий против свободы слова и гражданских прав, призыв к их прекращению и амнистии», — написал в госсекретарь канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерски. «Мы требуем немедленного и безоговорочного освобождения Екатерины и Дарьи. Приговор суда, вынесенный за реализацию ими своих профессиональных прав, незаконный, он продиктован режимом Лукашенко. Более того, это недопустимое нарушение демократических принципов и свободы СМИ», — говорится в совместном заявлении литовских парламентариев , поступившем в БелаПАН. Они также призвали Евросоюз включить судью Наталью Бугук и прокурора Алину Касьянчик в санкционный список в рамках европейской системы защиты прав человека — так называемого европейского акта Магнитского.

, поступившем в БелаПАН. Они также призвали Евросоюз включить судью Наталью Бугук и прокурора Алину Касьянчик в санкционный список в рамках европейской системы защиты прав человека — так называемого европейского акта Магнитского. «Позорное преследования против СМИ продолжается, ЕС решительно осуждает и призывает отменить приговор журналисткам „Белсата“ Катерине Андреевой и Дарье Чульцовой за то, что они просто делали свою работу. Мы призываем власти Беларуси уважать основные свободы и прекратить преследовать журналистов», — написал представитель Европейской службы внешних действий Петер Стано в своем Twitter.

представитель Европейской службы внешних действий в своем Twitter. «Это судебное решение является очередным свидетельством того, что власти не стремятся установить справедливость, а пытаются заставить СМИ замолчать и тем самым ограничить доступ белорусов к информации для достижения своих политических целей», — отмечает посольство США в Беларуси. Там назвали приговор «вопиющим», «политически мотивированным» и призвали белорусские власти прекратить преследование, «в том числе судебное, в отношении журналистов и изданий за освещение новостей».

в Беларуси. Там назвали приговор «вопиющим», «политически мотивированным» и призвали белорусские власти прекратить преследование, «в том числе судебное, в отношении журналистов и изданий за освещение новостей». «Этот приговор направлен на то, чтобы запугать всех представителей профессии, объявить журналистику вне закона. Репрессивный сдвиг режима диктатора Лукашенко требует быстрой и твердой реакции со стороны международного сообщества. Мы еще раз призываем Европейский союз, Совет Европы и ОБСЕ не быть причастными к нарушениям со стороны этого режима», — отметил президент Европейской федерации журналистов Могенс Блихер-Бьеррегард .

. «Это постыдное и совершенно необоснованное решение. Мы призываем президента Лукашенко немедленно прекратить кампанию запугивания прессы и освободить Катерину Андрееву и Дарью Чульцову. Сегодняшний приговор является явной атакой на свободу прессы, и мы все вместе выступаем против этой насмешки над правосудием», — заявил в президент Международной федерации журналистов Юнес Муджахид.