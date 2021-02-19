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Возвращение эпидемии Эболы

19.02.2021 12:37 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Гвинее возвращение смертельной лихорадки  Эболы. Власти сообщили  о начале эпидемии. С 28 января  в государстве от болезни скончались 6 человек. Выявлено 192 контакта зараженных со здоровыми:  все они сейчас находятся в изоляции.

ВОЗ расценивает  риск распространения в стране  как крайне высокий и уже направила в Гвинею  11 тысяч доз вакцины от Эболы

В первую очередь  прививать будут людей из группы риска и медперсонал. Напомним, что в 2014-2016 годах  именно Гвинея стала  одним из эпицентров вспышки лихорадки. От Эболы здесь скончались почти  11 с половиной тысяч человек, заболели более 28 тысяч. 

 
 
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В Гвинее возвращение смертельной лихорадки  Эболы. Власти сообщили  о начале эпидемии. С 28 января  в государстве от болезни скончались 6 человек. Выявлено 192...
 
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