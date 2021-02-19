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ВОЗ расценивает риск распространения в стране как крайне высокий и уже направила в Гвинею 11 тысяч доз вакцины от Эболы

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Возвращение эпидемии Эболы В Гвинее возвращение смертельной лихорадки Эболы. Власти сообщили о начале эпидемии. С 28 января в государстве от болезни скончались 6 человек. Выявлено 192...

В Гвинее возвращение смертельной лихорадки Эболы. Власти сообщили о начале эпидемии. С 28 января в государстве от болезни скончались 6 человек. Выявлено 192 контакта зараженных со здоровыми: все они сейчас находятся в изоляции.В первую очередь прививать будут людей из группы риска и медперсонал. Напомним, что в 2014-2016 годах. От Эболы здесь скончались почти 11 с половиной тысяч человек, заболели более 28 тысяч.