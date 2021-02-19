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Возвращение эпидемии Эболы
19.02.2021 12:37 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ Гвинее возвращение смертельной лихорадки Эболы. Власти сообщили о начале эпидемии. С 28 января в государстве от болезни скончались 6 человек. Выявлено 192 контакта зараженных со здоровыми: все они сейчас находятся в изоляции.
ВОЗ расценивает риск распространения в стране как крайне высокий и уже направила в Гвинею 11 тысяч доз вакцины от ЭболыВ первую очередь прививать будут людей из группы риска и медперсонал. Напомним, что в 2014-2016 годах
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В Гвинее возвращение смертельной лихорадки Эболы. Власти сообщили о начале эпидемии. С 28 января в государстве от болезни скончались 6 человек. Выявлено 192...
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