Источник материала: БT

В семи штатах из-за суровых зимних условий уже скончались 34 человека

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Экстремальная погода в США: Америка оказалась не готова к стихии В семи штатах из-за суровых зимних условий уже скончались 34 человека Рекордные снегопады привели жилую инфраструктуру в критическое состояние. 13 миллионов...

Рекордные снегопады привели жилую инфраструктуру в критическое состояние. 13 миллионов американцев не имеют доступа к чистой воде.. Людям не на чем приготовить себе еду, местные жители в панике скупают готовую продукцию в магазинах. Не выдержали низких температур и трубы теплоснабжения: дома моментально затапливает ледяной водой. Из-за тяжести снега рушатся крыши, из строя вышел энергоблок "Южный Техас", поставки топлива на другие электростанции происходят с перебоями.