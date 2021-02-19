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Экстремальная погода в США: Америка оказалась не готова к стихии

19.02.2021 12:37 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В семи штатах из-за суровых зимних условий  уже скончались 34 человека

Рекордные снегопады  привели жилую инфраструктуру  в критическое состояние. 13 миллионов американцев  не имеют доступа  к чистой воде. Практически 5 миллионов жителей Техаса  и вовсе остались без света и тепла. Людям  не на чем приготовить себе еду, местные жители в панике  скупают готовую продукцию в магазинах. Не выдержали низких температур и трубы теплоснабжения: дома моментально затапливает  ледяной водой. Из-за тяжести снега  рушатся крыши, из строя вышел  энергоблок "Южный Техас",  поставки топлива на другие электростанции  происходят с перебоями.

 
 
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В семи штатах из-за суровых зимних условий  уже скончались 34 человека Рекордные снегопады  привели жилую инфраструктуру  в критическое состояние. 13 миллионов...
 
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