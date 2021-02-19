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Экстремальная погода в США: Америка оказалась не готова к стихии
19.02.2021 12:37 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
В семи штатах из-за суровых зимних условий уже скончались 34 человекаРекордные снегопады привели жилую инфраструктуру в критическое состояние. 13 миллионов американцев не имеют доступа к чистой воде.
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В семи штатах из-за суровых зимних условий уже скончались 34 человека Рекордные снегопады привели жилую инфраструктуру в критическое состояние. 13 миллионов...
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