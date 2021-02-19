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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ООН призывает инвестировать в сплоченность Судя по симптоматике, мир вступает в новую эпоху, все дальше уходя от принципов рациональности и ростом расизма, и нетерпимости. По мнению Генерального секретаря...

Судя по симптоматике, мир вступает в новую эпоху, все дальше уходя от принципов рациональности и ростом расизма, и нетерпимости. По мнению Генерального секретаря ООН, наш мир входит в эпоху постпросвещения. Терпимость и взаимное уважение исчезают. На их месте разрастаются национализм, популизм, ксенофобия, неонацизм. Антониу Гутерриш призвал мировое сообщество предпринять усилия, чтобы не допустить триумфа этих разрушительных идей.Генсек ООН подчеркнул необходимость бороться с расизмом во всех его проявлениях. А для этого сильным нужно избавляться от вредных предубеждений и выходить из собственных зон комфорта.