|
ООН призывает инвестировать в сплоченность
19.02.2021 22:45 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTСудя по симптоматике, мир вступает в новую эпоху, все дальше уходя от принципов рациональности и ростом расизма, и нетерпимости. По мнению Генерального секретаря ООН, наш мир входит в эпоху постпросвещения. Терпимость и взаимное уважение исчезают. На их месте разрастаются национализм, популизм, ксенофобия, неонацизм. Антониу Гутерриш призвал мировое сообщество предпринять усилия, чтобы не допустить триумфа этих разрушительных идей.
Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН: "По мере того, как общество становится все более многоэтническим, многоконфессиональным и многокультурным, нам нужны более значительные политические, культурные и экономические инвестиции в сплоченность. Нужно использовать преимущества разнообразия, а не воспринимать его как угрозу. Люди должны поверить, что их самобытность уважаема, что все они являются ценными членами общества. Необходимо обеспечение равенства для всех".
Генсек ООН подчеркнул необходимость бороться с расизмом во всех его проявлениях. А для этого сильным нужно избавляться от вредных предубеждений и выходить из собственных зон комфорта.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Судя по симптоматике, мир вступает в новую эпоху, все дальше уходя от принципов рациональности и ростом расизма, и нетерпимости. По мнению Генерального секретаря...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)