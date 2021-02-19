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ООН призывает инвестировать в сплоченность

19.02.2021 22:45 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Судя по симптоматике, мир вступает в новую эпоху, все дальше уходя от принципов рациональности и ростом расизма, и нетерпимости.  По мнению Генерального секретаря ООН,  наш мир входит в эпоху постпросвещения. Терпимость и взаимное уважение исчезают. На их месте  разрастаются национализм, популизм, ксенофобия, неонацизм.  Антониу Гутерриш призвал мировое  сообщество  предпринять усилия, чтобы не допустить триумфа этих разрушительных идей. 

Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН: "По мере того, как общество становится все более многоэтническим, многоконфессиональным и многокультурным, нам нужны более значительные политические, культурные и экономические инвестиции в  сплоченность. Нужно  использовать преимущества разнообразия, а не воспринимать его как угрозу. Люди должны поверить,  что их  самобытность уважаема, что все  они являются  ценными членами общества. Необходимо обеспечение равенства для всех".

Генсек ООН подчеркнул необходимость бороться с расизмом во всех его проявлениях. А для этого сильным  нужно избавляться от вредных предубеждений и  выходить из собственных  зон комфорта. 

 
 
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Судя по симптоматике, мир вступает в новую эпоху, все дальше уходя от принципов рациональности и ростом расизма, и нетерпимости.  По мнению Генерального секретаря...
 
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