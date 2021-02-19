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Испания готовится к четвертой подряд "жаркой ночи"

19.02.2021 22:45 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Накануне тысячи людей в крупных городах  снова вышли на акции протеста  против ареста местного рэпера. Самые масштабные беспорядки развернулись в Барселоне и Валенсии.Самые агрессивные вновь устроили стычки с полицией. Бросали камни и бутылки, поджигали мусорные контейнеры. В ответ  силовики применили дубинки и резиновые пули. 

Задержано не менее 16 человек.  Напомним, арестованный музыкант, из-за которого все началось,  придерживается левых взглядов. К тому же, он каталонец. Поэтому конфликт приобрел национальный оттенок. Как отмечают эксперты, этот единичный случай в Испании вскрыл нарыв давно накопившегося общественного недовольства. 

 
 
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Накануне тысячи людей в крупных городах  снова вышли на акции протеста  против ареста местного рэпера. Самые масштабные беспорядки развернулись в Барселоне и...
 
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