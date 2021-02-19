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Испания готовится к четвертой подряд "жаркой ночи"
19.02.2021 22:45 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTНакануне тысячи людей в крупных городах снова вышли на акции протеста против ареста местного рэпера.
Задержано не менее 16 человек. Напомним, арестованный музыкант, из-за которого все началось, придерживается левых взглядов. К тому же, он каталонец. Поэтому конфликт приобрел национальный оттенок. Как отмечают эксперты, этот единичный случай в Испании вскрыл нарыв давно накопившегося общественного недовольства.
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Накануне тысячи людей в крупных городах снова вышли на акции протеста против ареста местного рэпера. Самые масштабные беспорядки развернулись в Барселоне и...
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