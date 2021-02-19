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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Испания готовится к четвертой подряд "жаркой ночи" Накануне тысячи людей в крупных городах снова вышли на акции протеста против ареста местного рэпера. Самые масштабные беспорядки развернулись в Барселоне и...

Накануне тысячи людей в крупных городах снова вышли на акции протеста против ареста местного рэпера.Самые агрессивные вновь устроили стычки с полицией. Бросали камни и бутылки, поджигали мусорные контейнеры. В ответ силовики применили дубинки и резиновые пули.Задержано не менее 16 человек. Напомним, арестованный музыкант, из-за которого все началось, придерживается левых взглядов. К тому же, он каталонец. Поэтому конфликт приобрел национальный оттенок. Как отмечают эксперты, этот единичный случай в Испании вскрыл нарыв давно накопившегося общественного недовольства.